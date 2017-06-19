ФХР поздравила чемпиона ОИ, экс-тренера сборной России Мышкина с 62-летием

Коллектив Федерации хоккея России поздравил Мышкина с днём рождения и пожелал новых успехов и профессиональных достижений, крепкого здоровья и отличного настроения.



Мышкин родился 19 июня 1955 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Советский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер.



Игровая карьера:

«Олимпия» (Кирово-Чепецк) (1972)

«Крылья Советов» (Москва) (1972−75, 1977−80)

«Кристалл» (Саратов) (1975−77)

«Динамо» (Москва) (1980−1990)

«Лукко» (Финляндия) (1990−91)



С 1994 по 1999 годы Мышкин был одним из тренеров в швейцарском «Давосе». В начале 2000-х работал тренером вратарей в московском «Динамо», затем в ЦСКА. Работал тренером вратарей в хоккейном клубе «Витязь». В 2011—2014 работал в сборной России в качестве тренера вратарей. Вместе с командой стал чемпионом мира 2012 года. Член Правления Ночной Хоккейной Лиги, куратор конференции «Сибирь».

Достижения

• Олимпийский чемпион 1984, серебряный призёр Олимпийских Игр 1980

• 6-кратный чемпион мира (1979, 1981−83, 1989, 1990) и 7-кратный чемпион Европы (1979, 1981−83, 1985, 1989, 1991). Бронзовый призёр ЧМ 1985 и 1991. В турнирах ЗОИ и ЧМ провел 27 игр.

• Обладатель Кубка Канады 1981, бронзовый призёр Кубка Канады 1984. На турнирах Кубка Канады — 5 игр.

• Обладатель Кубка Вызова 1979

• Чемпион СССР 1974, 1990 и 1991, серебряный призёр 1975, 1980 и 1985—1987, бронзовый призёр 1973, 1978, 1981—1983 и 1988.

• Финалист Кубка СССР 1988.

• Награждён орденом Дружбы (2011), орденом «Знак Почёта» (1982) и медалью «За трудовую доблесть» (1979).

• Чемпион мира по хоккею 2012, как тренер вратарей сборной России.