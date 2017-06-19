Источник: В Барнауле могут снести арену имени Алексея Черепанова

Об этом информирует «ВОмске». Спорткомплекс уже закрыт. Его работники ищут новые места для трудоустройства. На содержание коробки ежегодно требовалось порядка десяти миллионов рублей. Барнаульские чиновники сообщили, что занимающихся в школе Черепанова вполне можно распределить между соседними спортивными школами.

Арена была построена в 2009 году в одном из центральных микрорайонов Барнаула. Мама погибшего игрока Маргарита Черепанова решила, что этот проект — лучшее применение компенсации, полученной за смерть сына.

«Семь лет я арену содержала. Все полностью оплачивалось моими деньгами. Дети занимались в школе бесплатно. А сейчас меня еще и налогом на спортсооружение обложили. Но у меня ведь никакого бизнеса нет. И если город арену себе не заберет, я выхода просто не вижу. Придется договариваться о сносе», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Маргарита Черепанова в эфире местного телевидения.

Алексей Черепанов ушёл из жизни 13 октября 2008 года во время выездного матча «Авангарда» в подмосковном Чехове. У хоккеиста отказало сердце.