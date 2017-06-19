От «Студёного льда» до сочинского фестиваля. Самый яркий сезон Ночной лиги

Пока участники Ночной лиги отдыхают и набираются сил перед очередным сезоном, вспоминаем, как прошёл завершившийся игровой год, ставший шестым в истории НХЛ. Он получился самым ярким и событийным за всё время существования турнира, а главное и итоговое событие — сочинский фестиваль — превзошло все ожидания.

Чемпионат растёт. Статистика зашкаливает

Статистические показатели Всероссийского фестиваля, как называется официально любительский чемпионат страны, который проводит Ночная лига, зашкаливают: помимо устойчивого роста числа участников в отборочном этапе в регионах России, к которому значительно увеличился интерес, возросли цифры и финального соревнования. К примеру, финал VI фестиваля прошёл в течение 15 дней — с 3 по 17 мая (непосредственно соревнования — в течение 13 дней с 4 по 16 мая) в Сочи при участии 148 команд. Количество заявленных на финал хоккеистов — более 3000 человек! Соревнования финального этапа прошли на пяти площадках ледового дворца «Большой» и дворца зимнего спорта «Айсберг» в целых восьми дивизионах. А 10 мая в «Большом» состоялся традиционный гала-матч Ночной лиги с участием президента России Владимира Путина. Всего в рамках финала VI фестиваля состоялось 450 матчей, в которых была заброшена 3441 шайба. Интересно, что впервые в истории Ночной лиги в финале Кубка Крутова встретились две московские команды.

Первый в истории московский финал Кубка Крутова и первая победа московской команды — «Сталкер»

Московский «Сталкер» стал третьим обладателем главного трофея Ночной лиги — кубка Крутова, а также пятым — главного приза турнира, «гранта» Министерства спорта на строительство ледовой арены в своём регионе. В решающем матче дивизиона «Лига чемпионов» финала VI Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который прошёл в Сочи на ледовой арене «Айсберг», «Сталкер» со счётом 3:0 обыграл столичную «Скоростную Машину». Впервые в истории кубок Крутова, который постоянно хранится в офисе Ночной лиги, больше чем на неделю был отдан в полное распоряжение его действующих обладателей. А в Москве в обозримом будущем будет построена новая ледовая арена — так же, как ранее в Челябинске, Казани и уже целых две в Екатеринбурге, — «Дацюк Арена», открытие которой состоялось в сентябре прошлого года, и «Арена Авто», строительство которой уже началось.

6 голов от президента

Как уже было отмечено, не обошлось и без традиционного гала-матча. Эдакой вишенки на большом праздничном торте. В нём сыграли команды «Легенды хоккея» и «Сборная Ночной лиги». Перед началом встречи Владимир Путин и Александр Якушев вручили капитану команды «Сталкер» Алексею Зайцеву кубок Крутова и сертификат на 100 млн рублей — тот самый «грант», а затем сами принялись играть в хоккей. Путин выходил на лёд в одном сочетании вместе с Павлом Буре и Валерием Каменским. В итоге «Легенды хоккея» не пожалели своего соперника и добились крупной победы со счётом 17:6. Разыгравшийся Путин записал в свой актив 11 (6+5) результативных баллов, став самым результативным игроком матча.

«Сроки следующего финала фестиваля могут быть расширены»

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов после завершения последних решающих матчей в Сочи отметил рост уровня любительского хоккея и заявил о возможности расширения сроков следующего турнира.

«В Ночной лиге пока не представлены 11 регионов России. Кстати, некоторые из них, что называется, хоккейные — те же Оренбургская и Томская области. Да, на юге в этом плане ситуация сложнее. Но при желании нет ничего невозможного, что демонстрирует та же Чечня. Мы ждём всех. Приходите, играйте! Как я уже отмечал, сейчас наша главная задача, чтобы представительство лиги было во всех регионах Российской Федерации.

Уже сейчас у нас есть чёткое понимание, что на следующий сезон к Ночной лиге присоединятся четыре новых региона. Заявки поданы. Таким образом, учитывая рост числа участников, сроки проведения финала фестиваля могут быть пересмотрены в сторону расширения", — заявил Бахмутов.

Пополнение клуба Макарова

Нападающие челябинского «Ориона» Евгений Перовский и Игорь Антонов в групповых матчах Кубка Большого Шлема в Сочи забросили свои 150-е шайбы в Ночной лиге и вошли почётный клуб Сергея Макарова. Оба хоккеиста выступают в НХЛ с момента основания, являются победителями фестиваля в 2013 году и участниками двух Кубков чемпионов — в 2015 и 2017 годах. А клуб Макарова — символический клуб лучших снайперов Ночной лиги, забросивших 150 и более шайб в любительском чемпионате России — он был учреждён по аналогии с Клубом Всеволода Боброва для профессиональных хоккеистов в пятом сезоне, когда стало ясно, что более двух десятков игроков прошли отметку в 100 голов и приближаются к 150.

«Студёный лёд»

Команда «Яр Легенда 17» стала победителем первого новогоднего турнира «Студёный лед», который прошёл в Ярославле с 29 декабря по 6 января. Несмотря на морозную погоду, соревнования всё же состоялось. Причём в самом центре города — на Советской площади. Команды играли в минус 32 градуса, проявив настоящий мужской характер. Ярославский турнир стал первым в целой серии подобных встреч, которые прошли во многих регионах России — от Приморья до Подмосковья под единой вывеской — «Студёный лед». Характерно, что для некоторых участников игра на свежем воздухе никакая не экзотика — они и так на протяжении всего сезона играют большей частью на открытых площадках.