Сборная России U16 выиграла турнир «Кубок Сириуса»
Юниорская сборная России U16 победила в хоккейном турнире образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Помимо сборной России, в соревновании приняли участие сборные Центрального, Приволжского,
По итогам турнира организаторы определили лучших игроков:
«Лучший бомбардир» — Егор Гурзанов (сборная СЗФО);
«Лучший нападающий» — Данил Гущин (сборная России U16);
«Лучший защитник» — Кирилл Стеклов (сборная ЦФО);
«Лучший вратарь» — Илья Чувилин (сборная СЗФО).
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