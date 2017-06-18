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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30110403/
18 июня 2017, 14:54 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Сборная России U16 выиграла турнир «Кубок Сириуса»

Юниорская сборная России U16 победила в хоккейном турнире образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Помимо сборной России, в соревновании приняли участие сборные Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского Дальневосточного федеральных округов и города Москвы. Команды провели 12 матчей. Второе место на «Кубке Сириуса» заняла команда Центрального федерального округа, бронзовый призер — сборная Северо-Западного федерального округа.

По итогам турнира организаторы определили лучших игроков:

«Лучший бомбардир» — Егор Гурзанов (сборная СЗФО);
«Лучший нападающий» — Данил Гущин (сборная России U16);
«Лучший защитник» — Кирилл Стеклов (сборная ЦФО);
«Лучший вратарь» — Илья Чувилин (сборная СЗФО).
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