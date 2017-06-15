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15 июня 2017, 18:15 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ЦСК ВВС планирует выступать в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18

ТОЛЬЯТТИ, 15 июн — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Правительство Самарской области приняло решение о заявке хоккейного клуба ЦСК ВВС в чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко.

ЦСК ВВС в сезоне-2016/17 выступал в первенстве ВХЛ, где занял шестое место, уступив в четвертьфинале будущему финалисту смоленскому «Славутичу».

«Правительством Самарской области принято решение о заявке хоккейного клуба ЦСК ВВС в более высокую лигу — чемпионат ВХЛ. Сейчас руководством клуба при поддержке правительства ведется необходимая подготовительная работа, в рамках которой, в том числе, создано новое юридическое лицо в форме АНО. Ранее клуб существовал в форме самарской региональной спортивной общественной организации “ХК ЦСК ВВС” с учредителями, физическими лицами», — сообщил Сещенко агентству «Р-Спорт».

«Планируется, что финансирование клуба ЦСК ВВС в предстоящем сезоне будет осуществляться по схеме 50% — средства областного бюджета, 50% — спонсорские средства, — добавил он.

ЦСК ВВС планирует проводить домашние на небольшой арене «Кристалл», так как во Дворце спорта, в котором команда проводила матчи ранее, в ближайшее время начнется реконструкция. «Представители ВХЛ уже инспектировали “Кристалл”. Планируется, что именно там команда будет проводить домашние матчи до окончания реконструкции самарского Дворца спорта», — рассказал Сещенко.

Ожидается, что между «Ладой» и ЦСК ВВС будет тесное сотрудничество. «Лада» и ЦСК ВВС — два региональных клуба, поддерживаемые областью. Они должны решать общую задачу по развитию хоккея в регионе. Формат этого взаимодействия будет утвержден позже. Все делается постепенно, сначала необходимо урегулировать все вопросы по заявке ЦСК ВВС в чемпионат ВХЛ, — отметил пресс-секретарь.
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