ЦСК ВВС планирует выступать в чемпионате ВХЛ в сезоне-2017/18

ЦСК ВВС в сезоне-2016/17 выступал в первенстве ВХЛ, где занял шестое место, уступив в четвертьфинале будущему финалисту смоленскому «Славутичу».

«Правительством Самарской области принято решение о заявке хоккейного клуба ЦСК ВВС в более высокую лигу — чемпионат ВХЛ. Сейчас руководством клуба при поддержке правительства ведется необходимая подготовительная работа, в рамках которой, в том числе, создано новое юридическое лицо в форме АНО. Ранее клуб существовал в форме самарской региональной спортивной общественной организации “ХК ЦСК ВВС” с учредителями, физическими лицами», — сообщил Сещенко агентству «Р-Спорт».

«Планируется, что финансирование клуба ЦСК ВВС в предстоящем сезоне будет осуществляться по схеме 50% — средства областного бюджета, 50% — спонсорские средства, — добавил он.

ЦСК ВВС планирует проводить домашние на небольшой арене «Кристалл», так как во Дворце спорта, в котором команда проводила матчи ранее, в ближайшее время начнется реконструкция. «Представители ВХЛ уже инспектировали “Кристалл”. Планируется, что именно там команда будет проводить домашние матчи до окончания реконструкции самарского Дворца спорта», — рассказал Сещенко.