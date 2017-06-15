ХК «Сибирь» полностью погасил долги перед командой
Клуб имел проблемы с финансирование с прошлого года, сейчас в команде начинают подготовку к новому сезону КХЛ.
ХК «Сибирь» полностью погасил долги перед командой, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального менеджера клуба Кирилла Фастовского.
«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику», — заявил Фастовский.
Напомним, в минувшем сезоне ХК «Сибирь» впервые за несколько лет не вышел в
Сейчас ХК «Сибирь» запустил
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