ХК «Сибирь» полностью погасил долги перед командой, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального менеджера клуба Кирилла Фастовского.

«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику», — заявил Фастовский.

Напомним, в минувшем сезоне ХК «Сибирь» впервые за несколько лет не вышел в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, после этого главный тренер Андрей Скабелка ушел в отставку. На его место был назначен Павел Зубов. Из клуба также ушли три ведущих игрока — Шумаков, Шалунов и Окулов.