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15 июня 2017, 12:14 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» полностью погасил долги перед командой

Клуб имел проблемы с финансирование с прошлого года, сейчас в команде начинают подготовку к новому сезону КХЛ.

ХК «Сибирь» полностью погасил долги перед командой, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального менеджера клуба Кирилла Фастовского.

«Мы закрыли долги как перед игроками, так и перед тренерами и сотрудниками клуба. Мы работали по плану, все сделали согласно графику», — заявил Фастовский.

Напомним, в минувшем сезоне ХК «Сибирь» впервые за несколько лет не вышел в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, после этого главный тренер Андрей Скабелка ушел в отставку. На его место был назначен Павел Зубов. Из клуба также ушли три ведущих игрока — Шумаков, Шалунов и Окулов.

Сейчас ХК «Сибирь» запустил реалити-шоу с болельщиками, подробности по ссылке.
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