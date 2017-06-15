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15 июня 2017, 10:32 | Хоккей: Россия | ТАСС

Площадку для хоккеистов ЕАО, о которой просили президента РФ, построят в 2018—2019 гг

БИРОБИДЖАН, 15 июня. /ТАСС/. Крытую ледовую арену для занятий хоккеем с мячом и шайбой и другими зимними видами спорта, о строительстве которой года назад попросили во время прямой линии президента РФ юные спортсмены из Биробиджана, построят в 2018—2019 гг.., ее возведение обойдется в 300 млн рублей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Еврейской автономной области.

«Спортивный объект включен в Федеральную целевую программу “Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы”, и на его строительство в 2018—2019 гг. будут выделены федеральные средства при софинансировании из областного бюджета. Строительство крытого ледового катка с искусственным льдом начнется в следующем году и обойдется в 300 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

Предусмотрено строительство двухэтажного здания с ледовой ареной, трибунами для зрителей, помещениями для тренировок спортсменов. Крытый каток построят рядом со стадионом «Дальсельмаш» в Биробиджане. Площадка уже обеспечена инфраструктурой.

«Сейчас по поручению губернатора ЕАО Александра Левинталя создается общественный совет, который будет следить за ходом строительства», — добавили в пресс-службе.

В 2016 году на прямую линию с главой государства вышли с видеообращением юные воспитанники спортивной школы спорткомитета ЕАО. Они просили построить крытую ледовую арену для занятий зимними видами спорта.
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