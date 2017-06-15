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15 июня 2017, 9:30 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Чемпион мира Фролов и ХК «Металлург» (Новокузнецк) отказались от подписания контракта

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Чемпион мира 2009 года в составе сборной России нападающий Александр Фролов и новокузнецкий «Металлург» произвели взаимный отказ от подписания контракта, сообщается на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» и 34-летний форвард подписали контракт в начале мая. В конце того же месяца глава КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что новокузнецкий клуб не будет выступать в лиге в следующем сезоне. Позднее «Металлург» подал документы для вступления в Высшую хоккейную лигу.

Предыдущий сезон в КХЛ Фролов провел в нижегородском «Торпедо», где за 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф забросил 8 шайб и отдал 11 результативных передач.

Металлург Нк
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