Чемпион мира Фролов и ХК «Металлург» (Новокузнецк) отказались от подписания контракта

«Металлург» и 34-летний форвард подписали контракт в начале мая. В конце того же месяца глава КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что новокузнецкий клуб не будет выступать в лиге в следующем сезоне. Позднее «Металлург» подал документы для вступления в Высшую хоккейную лигу.

Предыдущий сезон в КХЛ Фролов провел в нижегородском «Торпедо», где за 36 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф забросил 8 шайб и отдал 11 результативных передач.