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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30073078/
14 июня 2017, 16:41 | Хоккей: Россия | ТАСС

Курбатов: Балашихинское «Динамо» не планирует заявляться в чемпионат ВХЛ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Балашихинское «Динамо» не планирует подавать заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

«Заявки от клуба нет. По имеющейся информации из “Динамо”, подача заявки не планируется, — сказал Курбатов. — В ближайшее время у нас пройдет заседание на эту тему».

Команда является победителем чемпионата ВХЛ прошедшего сезона, обыграв в финальной серии усть-каменогорское «Торпедо». «Динамо» является фарм-клубом одноименной московской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге.
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