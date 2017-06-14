Курбатов: Балашихинское «Динамо» не планирует заявляться в чемпионат ВХЛ

«Заявки от клуба нет. По имеющейся информации из “Динамо”, подача заявки не планируется, — сказал Курбатов. — В ближайшее время у нас пройдет заседание на эту тему».

Команда является победителем чемпионата ВХЛ прошедшего сезона, обыграв в финальной серии усть-каменогорское «Торпедо». «Динамо» является фарм-клубом одноименной московской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге.