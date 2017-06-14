Курбатов: Балашихинское «Динамо» не планирует заявляться в чемпионат ВХЛ
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Балашихинское «Динамо» не планирует подавать заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.
«Заявки от клуба нет. По имеющейся информации из “Динамо”, подача заявки не планируется, — сказал Курбатов. — В ближайшее время у нас пройдет заседание на эту тему».
Команда является победителем чемпионата ВХЛ прошедшего сезона, обыграв в финальной серии
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