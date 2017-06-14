Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30067548/
14 июня 2017, 12:42 | Хоккей: Россия | ТАСС

Новокузнецкий «Металлург» подал документы для участия в ВХЛ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новокузнецкий «Металлург» подал документы, чтобы выступить в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс- служба клуба.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить «Металлург» и хорватский «Медвешчак». После исключения из КХЛ «Металлург» изъявил желание принять участие в чемпионате ВХЛ.

«Все необходимые документы для вступления “Металлурга” в ВХЛ поданы. В связи с этим будет несколько изменен план подготовки к сезону», — говорится в сообщении.

С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в КХЛ, за девять сезонов «Металлург» ни разу не выходил в плей- офф.

Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 1 новость  Все новости
14 июня

От 16 до 70: волонтеры разных возрастов будут встречать зрителей Кубка конфедераций в Сочи

Граффити с изображением Роналду нарисовали в Казани у отеля сборной Португалии

Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил четвертую серию проекта "Город героя"