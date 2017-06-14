Новокузнецкий «Металлург» подал документы для участия в ВХЛ
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новокузнецкий «Металлург» подал документы, чтобы выступить в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс- служба клуба.
24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить «Металлург» и хорватский «Медвешчак». После исключения из КХЛ «Металлург» изъявил желание принять участие в чемпионате ВХЛ.
«Все необходимые документы для вступления “Металлурга” в ВХЛ поданы. В связи с этим будет несколько изменен план подготовки к сезону», — говорится в сообщении.
С 2008 по 2017 год новокузнецкий клуб выступал в КХЛ, за девять сезонов «Металлург» ни разу не выходил в плей- офф.
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