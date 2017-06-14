Сын спикера Челябинской гордумы продлил контракт с «Трактором»

Форвард Денис Мошаров (сын председателя Челябинской городской Думы) подписал новый контракт с ХК «Трактор», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Воспитанник школы “Трактор” Денис Мошаров заключил с клубом новое соглашение. Контракт с форвардом рассчитан на один год и имеет двухсторонний формат», — говорится в сообщени на сайте клуба КХЛ.

В прошедшем сезоне Мошаров дебютировал в КХЛ — первый матч пришелся на домашнюю встречу с «Йокеритом». Всего за «Трактор» в сезоне 2016−2017 Мошаров сыграл восемь матчей. Большую часть чемпионата форвард провел в «Челмете», где набрал 23 (10+13) очка в 44 матчах.

Денис Мошаров родился 23 февраля 1993 года в Челябинске. Амплуа: Нападающий. Юниорская команда: «Трактор» (Челябинск). Клубная карьера: «Белые Медведи» (Челябинск), «Челмет» (Челябинск), «Рубин» (Тюмень), «Трактор» (Челябинск). Достижения: участник Матча Звезд МХЛ сезона 2012/2013, бронзовый призер чемпионата МХЛ сезона 2013/2014.