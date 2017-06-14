Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30066489/
14 июня 2017, 9:12 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Прах Анатолия Бардина захоронят в Омске

Прощание с бывшим генеральным менеджером «Авангарда» состоится в понедельник, 19 июня, в фойе «Арены Омск» с 12 до 13 часов.

Прах Анатолия Бардина будет захоронен на Северо-восточном кладбище, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Анатолий Бардин умер 2 июня в Германии после продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Именно в годы работы Анатолия Бардина «Авангард» добился самых больших успехов, в том числе стал чемпионом России. Это ему удалось уговорить Яромира Ягра приехать в Омск и играть за наш хоккейный клуб.

Бардин проработал в «Авангарде» 15 лет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости