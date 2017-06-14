Прах Анатолия Бардина захоронят в Омске

Прах Анатолия Бардина будет захоронен на Северо-восточном кладбище, сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Анатолий Бардин умер 2 июня в Германии после продолжительной болезни. Ему был 61 год.

Именно в годы работы Анатолия Бардина «Авангард» добился самых больших успехов, в том числе стал чемпионом России. Это ему удалось уговорить Яромира Ягра приехать в Омск и играть за наш хоккейный клуб.

Бардин проработал в «Авангарде» 15 лет.