Прах Анатолия Бардина захоронят в Омске
Прощание с бывшим генеральным менеджером «Авангарда» состоится в понедельник, 19 июня, в фойе «Арены Омск» с 12 до 13 часов.
Прах Анатолия Бардина будет захоронен на
Как ранее сообщал «СуперОмск», Анатолий Бардин умер 2 июня в Германии после продолжительной болезни. Ему был 61 год.
Именно в годы работы Анатолия Бардина «Авангард» добился самых больших успехов, в том числе стал чемпионом России. Это ему удалось уговорить Яромира Ягра приехать в Омск и играть за наш хоккейный клуб.
Бардин проработал в «Авангарде» 15 лет.
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