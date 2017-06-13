Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30061421/
13 июня 2017, 17:48 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Женская сборная России проведёт сбор в США и сыграет с клубами женской НХЛ

Женская сборная России по хоккею проведёт сбор в США в рамках подготовки к Олимпиаде 2018 года и примет участие в шести матчах с командами женской НХЛ.

Женская сборная России по хоккею проведёт сбор в США в рамках подготовки к Олимпиаде 2018 года и примет участие в шести матчах с командами женской <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Сбор пройдёт с 11 по 23 октября, за это время женская сборная сыграет по два матча с «Бостон Прайд», «Коннектикут Уэйл» и «Нью-Йорк Риветерз». В 2016 году команда проводила аналогичный сбор в Северной Америке, сыграв пять матчей.

«Наша команда с нетерпением ждёт поездки в США, где мы снова сыграем с лучшими хоккеистками женской НХЛ. Чтобы команда росла, надо играть против лучших — именно такие игроки представлены в этой лиге», — сказала генеральный менеджер женской сборной Ольга Вотоловская.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 1 новость  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото