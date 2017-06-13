В Уйском районе появится крытый хоккейный корт
Новое спортсооружение будет возведено в рамках проекта «Строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов».
В Уйском районе (Челябинская область) до конца года появится крытый хоккейный корт — на его возведение в рамках партийного проекта «ЕР» «Строительство
По словам председателя ЗСО Владимира Мякуша, на строительство хоккейного корта будет направлено 1,3 млн рублей.
«Этот спортивный объект является долгожданным для селян. Уверен, он будет использоваться круглогодично. В межсезонье здесь можно играть в волейбол, баскетбол, большой теннис,
Спикер южноуральского парламента и его заместители приняли участие в церемонии закладки первого камня нового спортивного объекта. Мероприятие прошло в рамках празднования 90-летия Уйского района.
Добавим, в честь праздника председатель Законодательного Собрания сделал жителям муниципалитета еще один подарок — в рамках партпроекта «Строительство
Виктория Смотрова.
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