В Уйском районе появится крытый хоккейный корт

В Уйском районе (Челябинская область) до конца года появится крытый хоккейный корт — на его возведение в рамках партийного проекта «ЕР» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» выделено более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам председателя ЗСО Владимира Мякуша, на строительство хоккейного корта будет направлено 1,3 млн рублей.

«Этот спортивный объект является долгожданным для селян. Уверен, он будет использоваться круглогодично. В межсезонье здесь можно играть в волейбол, баскетбол, большой теннис, мини-футбол. И несомненно, в Уйском районе вскоре появятся новые спортивные звезды, которые прославят не только район, но и весь наш регион», — сказал Владимир Мякуш.

Спикер южноуральского парламента и его заместители приняли участие в церемонии закладки первого камня нового спортивного объекта. Мероприятие прошло в рамках празднования 90-летия Уйского района.

Добавим, в честь праздника председатель Законодательного Собрания сделал жителям муниципалитета еще один подарок — в рамках партпроекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» здесь в ближайшее время начнется возведение плавательного бассейна.

Виктория Смотрова.