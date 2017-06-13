Борис Дубровский поздравил Евгения Малкина с третьим кубком Стэнли

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккеиста Евгения Малкина, который в составе команды «Pittsburgh Penguins» получил в третий раз кубок Стэнли, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Губернатор направил поздравительную телеграмму уроженцу Магнитогорска, в которой поздравил игрока и пожелал выиграть четвёртый кубок, чтобы стать лучшим россиянином по этому показателю.

«Отличное достижение уже сейчас и прекрасная возможность сделать еще один шаг вперед и стать лучшим россиянином по этому показателю. Надо стараться, Евгений, все получится! Поддержка южноуральцев гарантирована», — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что ранее хоккеист завоёвывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.

Напомним, 11 июня «Pittsburgh Penguins» в шестом матче финальной серии НХЛ обыграл «Nashville Predators» со счётом 2:0.