Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30053920/
13 июня 2017, 8:22 | Хоккей: Россия | АиФ Челябинск

Борис Дубровский поздравил Евгения Малкина с третьим кубком Стэнли

Уроженец Челябинской области завоевал трофей в составе «Pittsburgh Penguins».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил хоккеиста Евгения Малкина, который в составе команды «Pittsburgh Penguins» получил в третий раз кубок Стэнли, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Губернатор направил поздравительную телеграмму уроженцу Магнитогорска, в которой поздравил игрока и пожелал выиграть четвёртый кубок, чтобы стать лучшим россиянином по этому показателю.

«Отличное достижение уже сейчас и прекрасная возможность сделать еще один шаг вперед и стать лучшим россиянином по этому показателю. Надо стараться, Евгений, все получится! Поддержка южноуральцев гарантирована», — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что ранее хоккеист завоёвывал Кубок Стэнли в 2009 и 2016 годах.

Напомним, 11 июня «Pittsburgh Penguins» в шестом матче финальной серии НХЛ обыграл «Nashville Predators» со счётом 2:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

В Лангепасе борца с коррупцией поймали на взятках

Удивительные свойства кваса. Вкусные полезные рецепты

1,6 млн рублей лже-экстрасенсам. История школьной учительницы из Златоуста