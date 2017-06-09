Лига вынесла решение: Семёнова в «Салавате Юлаеве» не будет

Напомним, что новокузнецкий «Нефтехимик» совершил обмен с «Салаватом Юлаевым», в результате которого хоккеист должен был оказаться в уфимском клубе. Однако позже выяснилось, что на игрока претендует омский «Авангард», внимательно следивший за своим воспитанником на протяжении последних лет и который якобы имел какие-то договоренности с прежним руководством «Металлурга».

Поставить точку в этой запутанной трансферной истории и наконец раскрыть все карты перед общественностью относительно скрытых аренд в лиге должно было это заседание, поэтому внимание к процессу было весьма внушительным.

Вариантов развития ситуации было три. Первый — лига признает правомерность сделки, отрицает, таким образом, наличие скрытых аренд, а игрок отправляется в Уфу. Второй — хоккеист получает статус неограниченно свободного агента, так как успел подать соответствующее заявление в связи с тем, что «Металлург» потерял статус клуба КХЛ. Третий — лига признает наличие договоренностей, скрытая аренда официально признана, Семёнов едет в родной «Авангард».

Важно учитывать и тот момент, что, согласно источникам, сам хоккеист не горит желанием играть в Уфе. В круг интересов самого «Салавата Юлаева» он так же не входил. Руководству уфимцев просто предложили выгодную сделку, оно и согласилось.

После многочасового обсуждения и детального разбора ситуации Дисциплинарный комитет довольно ожидаемо выбрал среднее из двух зол: сделка «Салавата Юлаева» и новокузнецкого «Металлурга» признана недействительной, Кирилл Семёнов получил статус неограниченно свободного агента и теперь самостоятельно может выбирать свое будущее.

Руководству новокузнечан это, естественно, не понравилось:

«Решение Дисциплинарного комитета КХЛ по Семёнову идет вразрез с регламентом, в котором сказано, что скрытой аренды в лиге нет. Решение принято откровенно натянутое, мы не понимаем, на каком основании оно принято. Мы пойдем в гражданский суд, чтобы добиться справедливости. Решения, которые принимает КХЛ в последнее время, явно направлены не на развитие хоккея. Когда лигой управляли Александр Медведев и Вячеслав Фетисов, все механизмы были предельно понятны. Что происходит сейчас, сказать тяжело, очень много черных пятен. Повторю, мы не собираемся молчать, будем добиваться справедливости в судах общей юрисдикции», — разразился в интервью «Р-Спорт» генеральный директор «Металлурга» Сергей Зиновьев. Правда, непонятно, с каким именно требованием они собираются в суд, никаких гражданских нарушений в этом деле, как кажется со стороны, нет.

Представители игрока уже отметили, что довольны решением и у них есть несколько вариантов продолжения карьеры. В их числе — с вероятностью 99% — не будет «Салавата Юлаева», а вот омский «Авангард» в списке совершенно точно есть.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд достаточно спокойно отреагировал на эти новости, но пока не особо понимает, по какой причине подобное решение было принято:

«Пока о решении КХЛ знаю только на словах, хочу увидеть мотивировочную часть. Не нужно никуда спешить. Скажем так, есть полное ощущение, что эта история с правами на Семёнова еще не закончена», — рассказал функционер «Р-Спорт».

Резюмируя, лига хоть и официально приняла половинчатое решение, но по факту оно на руку «Авангарду» и дает полную уверенность другим клубам, которые используют подобные «корпоративные договоренности», что их воспитанников не уведут. Прецедента не случилось, а значит, в КХЛ ничего пока не поменяется и так называемые «скрытые аренды» продолжат своего существование в том же нелегальном статусе. Лига имела прекрасную возможность что-то поменять в своем регламенте и вывести все это из тени, но ничего по факту не сделала.

Что касается «Салавата Юлаева», то, как уже и говорилось выше, на Кирилла Семёнова изначально в клубе ставку не делали. Если такой молодой и перспективный центральный нападающий появился бы в Уфе, да еще при такой выгодной сделке, то это было бы хорошим подспорьем в сезоне и полезно сказалось бы на конкуренции в составе. Ну, а раз не вышло, то и сокрушаться никто в руководстве не будет. У «Салавата Юлаева» есть другие приоритетные варианты, Семёнов мог быть просто своего рода приятным бонусом на трансферном рынке.