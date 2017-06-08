Сергей Голубович возглавил юниорскую сборную России по хоккею
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сергей Голубович назначен главным тренером юниорской сборной России по хоккею (игроки до 16 лет). Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России.
Последние три сезона специалист возглавлял сборную игроков 1999 года рождения. В апреле на юниорском чемпионате мира в Словакии команда под его руководством завоевала бронзовые медали.
Помимо Голубовича, в тренерский штаб сборной перешли Игорь Знарок и Дмитрий Кокорев, а также тренер вратарей Андрей Малков.
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