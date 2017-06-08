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8 июня 2017, 10:08 | Хоккей: Россия | РИА "ФедералПресс"

Борис Дубровский пообещал сохранить молодежную хоккейную команду «Мечел»

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июня, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о поддержке молодежной хоккейной команды «Мечел», существование которой оказалось под угрозой. Недостающий для подготовки и участия команды в ЮХЛ и МХЛ-Б один миллион рублей будет выделен из областного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства.

На личном приеме граждан с просьбой о помощи в организации тренировочного и соревновательного процесса к губернатору обратился отец воспитанника спортшколы «Мечел» Егор Нестеров.

По словам южноуральца, в текущем году команда, в которой выступает его сын, не сможет принимать участия в первенстве России среди игроков 2000 года рождения в связи с отсутствием финансирования.

«Решение о финансировании команды принимаем однозначное. Мы поддержим ребят, южноуральскому хоккею нужны новые таланты», — заявил Борис Дубровский.

Губернатор отметил также, что берет ситуацию с молодежной командой «Мечел» под свой личный контроль.

Глава региона поручил также министру физической культуры и спорта Леониду Одеру провести и представить глубокий комплексный анализ положения дел с подготовкой юных хоккеистов в Челябинской области, который позволит принять решения, исключающие повторения подобных критических ситуаций.
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