Борис Дубровский пообещал сохранить молодежную хоккейную команду «Мечел»

На личном приеме граждан с просьбой о помощи в организации тренировочного и соревновательного процесса к губернатору обратился отец воспитанника спортшколы «Мечел» Егор Нестеров.

По словам южноуральца, в текущем году команда, в которой выступает его сын, не сможет принимать участия в первенстве России среди игроков 2000 года рождения в связи с отсутствием финансирования.

«Решение о финансировании команды принимаем однозначное. Мы поддержим ребят, южноуральскому хоккею нужны новые таланты», — заявил Борис Дубровский.

Губернатор отметил также, что берет ситуацию с молодежной командой «Мечел» под свой личный контроль.

Глава региона поручил также министру физической культуры и спорта Леониду Одеру провести и представить глубокий комплексный анализ положения дел с подготовкой юных хоккеистов в Челябинской области, который позволит принять решения, исключающие повторения подобных критических ситуаций.