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7 июня 2017, 21:51 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Представители клубов ЖХЛ обсудили формат нового сезона

В офисе Континентальной хоккейной лиги состоялось собрание представителей клубов ЖХЛ.

Его участники обсудили итоги прошедшего сезона, структуру чемпионата-2017/18 и изменения в регламенте, рассмотрели вопросы развития лиги в направлениях судейства, медицины и антидопинга, нормативного регулирования, инфраструктуры арен, маркетинга и коммуникаций.

Лига представила клубам проект календаря чемпионата Женской хоккейной лиги, структура которого была разработана совместно с Федерацией хоккея России. Турнир пройдёт в новом формате: на стадии регулярного чемпионата клубы сыграют в четыре круга по две игры на своём поле и поле соперника, а четыре лучших команды по итогам регулярного сезона выйдут в плей-офф — полуфинальная и финальная серии будут проводиться до двух побед.

По ходу сезона будут сделаны перерывы для подготовки и участия национальной, молодёжной и юниорской женских сборных в международных соревнованиях: Олимпийских играх, Молодёжном чемпионате мира, Кубке Европы, Турнирах четырёх наций и выставочных матчах.
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