Клуб: Планируется, что «Зауралье» в сезоне-2017/18 будет партнером «Магнитки» в ВХЛ
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт, Семен Галькевич. «Металлург» ведет работу по подписанию партнерского соглашения с клубом Высшей хоккейной лиги «Зауралье» (Курган), сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорцев Геннадий Величкин.
В сезоне-2016/17 партнером магнитогорского «Металлурга» в Высшей хоккейной лиге был клуб «Южный Урал» (Орск).
«Планируется, что партнером “Металлурга” в ВХЛ будет “Зауралье”, процесс идет по этому договору», — сказал Величкин по телефону.
«Зауралье» в сезоне-2016/17 дошло до полуфинала
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