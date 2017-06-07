Клуб: Планируется, что «Зауралье» в сезоне-2017/18 будет партнером «Магнитки» в ВХЛ

В сезоне-2016/17 партнером магнитогорского «Металлурга» в Высшей хоккейной лиге был клуб «Южный Урал» (Орск).

«Планируется, что партнером “Металлурга” в ВХЛ будет “Зауралье”, процесс идет по этому договору», — сказал Величкин по телефону.