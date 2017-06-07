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7 июня 2017, 12:14 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Клуб: Планируется, что «Зауралье» в сезоне-2017/18 будет партнером «Магнитки» в ВХЛ

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт, Семен Галькевич. «Металлург» ведет работу по подписанию партнерского соглашения с клубом Высшей хоккейной лиги «Зауралье» (Курган), сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент магнитогорцев Геннадий Величкин.

В сезоне-2016/17 партнером магнитогорского «Металлурга» в Высшей хоккейной лиге был клуб «Южный Урал» (Орск).

«Планируется, что партнером “Металлурга” в ВХЛ будет “Зауралье”, процесс идет по этому договору», — сказал Величкин по телефону.

«Зауралье» в сезоне-2016/17 дошло до полуфинала плей-офф ВХЛ, где со счетом 0−4 в серии уступило будущему чемпиону балашихинскому «Динамо».

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