В «Юбилейном» тает лёд, а «Буран» распустили до середины лета
Пока неизвестно, в какой хоккейной лиге будет представлен Воронеж в ближайшем сезоне.
Во дворце спорта «Юбилейный» в плановом порядке растапливают лёд. Эта процедура совершается ежегодно, примерно, в течение месяца. В связи с этим спортсмены прекратили тренировки на арене. Игроков «Бурана» распустили по домам до 15 июля.
Официальный сайт клуба сообщает, что на данный момент неизвестно, в какой лиге будут выступать воронежские хоккеисты. Об этом будет сообщено позднее.
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