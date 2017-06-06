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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29992492/
6 июня 2017, 12:49 | Хоккей: Россия | Вести - Воронеж

В «Юбилейном» тает лёд, а «Буран» распустили до середины лета

Пока неизвестно, в какой хоккейной лиге будет представлен Воронеж в ближайшем сезоне.

Во дворце спорта «Юбилейный» в плановом порядке растапливают лёд. Эта процедура совершается ежегодно, примерно, в течение месяца. В связи с этим спортсмены прекратили тренировки на арене. Игроков «Бурана» распустили по домам до 15 июля.

Официальный сайт клуба сообщает, что на данный момент неизвестно, в какой лиге будут выступать воронежские хоккеисты. Об этом будет сообщено позднее.
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