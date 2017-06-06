В «Юбилейном» тает лёд, а «Буран» распустили до середины лета

Во дворце спорта «Юбилейный» в плановом порядке растапливают лёд. Эта процедура совершается ежегодно, примерно, в течение месяца. В связи с этим спортсмены прекратили тренировки на арене. Игроков «Бурана» распустили по домам до 15 июля.



Официальный сайт клуба сообщает, что на данный момент неизвестно, в какой лиге будут выступать воронежские хоккеисты. Об этом будет сообщено позднее.