«Кузня»: Обменяли Семёнова в «Салават», «Авангард» пытался затянуть переговоры

С таким заявлением выступил клуб.

«4 июня состоялся очередной обмен. Мы обменяли нападающего Кирилла Семёнова в «Салават Юлаев». Этим действием, этим решением мы ответили на подачу заявления Кириллом по поводу того, что хоккеист хочет играть в КХЛ. Этот трансфер готовился давно и был подписан 1 июня. Но мы оставляли за собой время вести переговоры с «Авангардом». Переговоры с Омском проходили долго и интенсивно, особенно интенсивно на протяжении последних 3 дней, но, к сожалению, они не привели к какому-то результату. Омская сторона постоянно откладывала момент перехода Кирилла Семёнова. Пытались договориться до конца с «Авангардом», но разговор всегда откладывался, никакой конкретики со стороны Омска не было услышано. «Авангард» просто пытался затянуть переговоры и сорвать сроки регистрации перехода.

В своей деятельности мы руководствуемся регламентом, и в данном случае сделка была совершена в полном соответствии с нормами регламента. Переход между клубами — «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» — официально состоялся и должен быть зарегистрирован лигой. 4 июня мы выставили в базу договор перехода. Поэтому права хоккеиста никоим образом не ущемлены, мы нашли Кириллу топ-клуб, в котором он может продолжить свою карьеру профессионального хоккеиста. Посмотрим, как пройдёт арбитраж и какое решение будет по итогу этого мероприятия.

Принятое решение 24 мая об исключении «Металлурга» из КХЛ негативно сказывается на селекционной деятельности клуба. Мы пытаемся всевозможными усилиями сохранить то перспективное поколение ребят, которое должно остаться.

У нас не было цели заработать на переходе Семёнова большие деньги, как писали в прессе, указывая даже сумму в 90 миллионов. Мы отдали этого игрока в «Салават Юлаев» практически за бесплатно, при этом достигнув договорённости о переходе в «Металлург» ряда игроков. Посмотрим, какие решения будут вынесены позже на арбитраже после разбирательств по заявлению Семёнова и после заявлений президента «Авангарда» Владимира Шалаева, — сказано в сообщении клуба.