Владимир Юрзинов: Когда Тихонов ушел у меня за спиной словно стена рухнула

— Каждый год, 4 июля я звонил Виктору и поздравлял с днем рождения, где бы не находился, из любой точки Света, — рассказывает Владимир Юрзинов. — И я сам всегда радостно ждал этого дня, этого разговора с Тихоновым. Вот и сегодня позвонил его жене — Татьяне Васильевне. Потому что без этого уже не могу. Для меня этот звонок очень большое и важное событие в жизни.

Я всегда начинал разговор с Тихоновым в этот день с одного и того же вопроса: «Ну что, Витя, шуршишь?» И он неизменно отвечал: «Шуршу потихоньку…» А что это такое «шуршишь», знаете? Это бег трусцой! Ведь Виктор Васильевич всю свою жизнь, с юности пробежек никогда не пропускал. Бегал потихонечку с утра.

А еще мы расспрашивали друг друга о своих родных. И меня поражало, как Тихонов всегда тепло отзывался: «Ну как там твой сын? Смотрю, работает. Ты ему передай — я лично за него болею!».

Получилось так, что с Виктором Васильевичем я знаком почти всю свою жизнь. Мы ведь еще за московское «Динамо» вместе играли. Не скажу, что уже тогда были близкими друзьями. Все же он на 10 лет меня старше. Я мальчишкой туда пришел. А он был уже матерым защитником. Виктор был для молодых примером во всем. В отношении к хоккейному делу, в режиме, в тренировках, в несгибаемом характере.

Ну, а потом то нас судьба уже тренерами свела. И уж там мы бок о бок столько прошли… И Кубок Вызова в Нью-Йорке, и Олимпиаду в Лейк-Плэсиде. Прошли все, что можно и что нельзя! Очень много самого главного в своей хоккейной жизни мы сделали вместе. Невозможно с этим расстаться.

Когда Витя ушел… Для меня словно стена рухнула! Стена, которая была у меня за спиной. И которую я постоянно чувствовал, на которую мог опереться.

И пусть мы в последнее время не так часто встречались. Но все вот это пройденное вместе — останется с нами до конца. В душе, в памяти… Ведь Тихонов — величина мирового значения! Создатель «Красной машиной», которого чтут и помнят во всем мире. Мы с ним шведов, помню, однажды 13:1 обыграли! Сейчас в такие результаты поверить трудно….

— А знаете, какая со мной на чемпионате мира в Кельне сейчас история случилась, — улыбается Юрзинов. — Подлетели ко мне две девчонки: «Можно с вами сфотографироваться?». А вы хоть знаете — кто я такой, спрашиваю их. «Конечно, знаем, — отвечают. — Тихонов!» Ну раз Тихонов, говорю, конечно, можно. Девчонки русские, но, видимо, в Германии давно уже живут. А может и родились там. Но вот память у них о Тихонове прямо генетическая, от отцов доставшаяся в наследство.