Голкипер омского «Авангарда» сыграл свадьбу

Свадьба планировалась заранее: еще в октябре прошлого года Фурх заявлял, что свадебный костюм уже заказан, а женится он по окончании сезона 2016/17. Свадьбу планировалось играть в Чехии, костюм жениха же шило омское ателье Zalesov&Skok.

Доминик Фурх играет за «Авангард» с 2015 года, сейчас его контракт был продлен еще на два года. Катарина Моравкова является действующим тренером по теннису.