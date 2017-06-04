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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29973161/
4 июня 2017, 13:06 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Голкипер омского «Авангарда» сыграл свадьбу

Вчера, 3 июня, состоялась свадьба голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха и его девушки Катерины Моравковой. Брак пара оформила спустя почти 8 лет отношений.

Свадьба планировалась заранее: еще в октябре прошлого года Фурх заявлял, что свадебный костюм уже заказан, а женится он по окончании сезона 2016/17. Свадьбу планировалось играть в Чехии, костюм жениха же шило омское ателье Zalesov&Skok.

Доминик Фурх играет за «Авангард» с 2015 года, сейчас его контракт был продлен еще на два года. Катарина Моравкова является действующим тренером по теннису.

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