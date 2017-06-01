Хоккейный и гордый. Как живет Новокузнецк, который лишили КХЛ

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ПОЗИТИВНАЯ АУРА

Спорт многогранен — это и философия, и важная часть жизни, и возможность для самоутверждения, и зачастую мерило благополучия. Вы заметили, как часто мы ассоциируем спортивные результаты с положением дел в городах, регионах, а порой и в целых странах? Делать выводы на основании ассоциативных рядов — это нормально, пусть и не всегда уместно.

Успехи бегунов не делают экономику Кении или Ямайки сильнее, а победы СКА в Кубке Гагарина не поднимают среднюю зарплату в Санкт-Петербурге. Но все равно, избежать оценок в духе: «в Москве 5 футбольных команд, значит там все зажравшиеся» трудно.

Очень часто отсутствие высоких спортивных результатов сказывается на восприятии города. Так, например, глядя на не самые очевидные шаги менеджмента «Авангарда», повторяющиеся из года в года, в среде хоккейных болельщиков сформировалось четкое мнение, что в Омске живут крайне странные люди.

Или, наоборот, геройствования той же «Сибири» в КХЛ породили волну разговоров о несгибаемом сибирском духе и единстве. Поэтому, включая хоккейные трансляции из Новокузнецка я понимал природу разговоров о том, что там беспросветная дыра, в которой нечего делать.

Признаюсь, перед командировкой опасения были. Все-таки, Кузбасс — край шахтеров — жестких парней, пашущих в нечеловеческих условиях. Областной центр — не самый позитивный город Кемерово, про который большая часть тинейджеров знает только благодаря роликам ребят из «Немагии» в youtube. Климат в Кузне вроде бы не очень, хоть и солнечных дней побольше, чем в Норильске, экология убитая, дома обшарпанные, дорог нет, современных зданий тоже и т. д.

Однако большая часть стереотипов рушится уже по пути из аэропорта. Никакого смрадного чада заводов, стелющегося по крышам домов, дороги подлатанные, но без дыр, торговые центры на месте, новостройки в наличии и самое главное — чистота! Вот, что больше всего поразило. По общему восприятию Кузня определенно представлялась городом с позитивной аурой.

Впрочем, несмотря на развитую промышленность и наличие под боком крупного игрока на рынке черной металлургии, в деньгах Новокузнецк все равно не купается. Понять это можно хотя бы по внешнему облику здания местной мэрии. Почти все социальные объекты построены в советское время и уже морально устарели, однако все равно поддерживаются в приличном состоянии.

Как бы странно для российской действительности это ни звучало, но по всему видно, что даже в условиях недостаточности финансирования, городские власти думают о своих жителях. Поэтому разговоры о том, что Новокузнецку нужна КХЛ — не пустая патетика.

Мэр города Сергей Кузнецов говорит об этом не для того, чтобы поднять свой индекс популярности, а потому что сам это верит. Во время нашего интервью я видел с какими чувствами он говорит о «Металлурге». Оснований не доверять ему лично у меня нет.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС

В основе решения об исключении «Кузни» из КХЛ лежит «спортивно-финансовый» результат. Но то — вещи в теории поправимые. «Металлург» — клуб полностью частный и никак не зависит от государственных денег. Да, быть может его репутация за последний год несколько пошатнулась, но я не думаю, что тот же «ЕВРАЗ» и другие менее крупные компании не откликнулись бы на просьбу о помощи. В конечном счете, деньги бы нашлись.

Другое дело, что «Металлургу» даже не дали времени разобраться в ситуации и попытаться ее исправить. Создается впечатление, что лига, исключив «Кузню», просто подогнала задачу под ответ. Руководству КХЛ нужно расчищать место под другие команды, которые будут вписываться в заданные политические тренды, а сделать это можно под предлогом глобальной оптимизации, прикрывшись лозунгам про стремление к светлому коммерческому будущему.

Но это не отменяет того, что в Новокузнецке есть одна серьезная проблема, которую не решить по щелчку пальцев. Сказать, что Дворец спорта кузнецких металлургов устарел, — сделать «старичку» большой комплимент. Внешний облик арены заставляет приуныть. И пусть внутри она чистенькая и опрятная, каким-то образом осовременить ее не получится. Можно поменять кресла, повесить красивый медиа-куб, покрасить фасад, но кардинально это вряд ли что-то изменит.

Нужна полная реконструкция, которая по самым грубым оценкам обойдется городу минимум в 4 миллиарда рублей, а в идеале — постройка нового дворца, о чем в интервью «Советскому спорту» говорил Сергей Кузнецов. Соответствующее письмо в Правительство РФ руководство региона уже отправило, но какое решение будет принято, а самое главное — когда, пока непонятно.

Впрочем, сказать, что городская хоккейная инфраструктура находится в тотальном упадке все равно язык не повернется. Местная администрация внимательно следит за тем, как эксплуатируются все объекты и постоянно поддерживает их работоспособность. В Новокузнецке вы не найдете заброшенных хоккейных коробок и тренировочных центров. Слишком большая роскошь для небольшого города.

ГРАМОТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

«Совком» в Новокузнецке отдает разве что от некоторых зданий, но никак не от руководителей. Жизнь в условиях хронической нехватки денег запустила процесс естественного отбора, в результате чего, город сейчас возглавляет команда грамотных и эффективных менеджеров, которые не просто владеют бизнес-терминологией, но и умеют жить бизнес-законами.

Посетив большую часть спортивных объектов города, включая стадионы, базы подготовки, СДЮШОРы и училища олимпийского резерва, я был удивлен рациональностью вложений и максимизацией полезности практически каждого объекта. Да, стадионы старые, но со свежевыкрашенными фасадами, отремонтированными подтрибунными помещениями и натуральными газонами, на которых с утра до ночи тренируются дети. Спортивные секции и ФОКи тоже работают с максимальной нагрузкой. Ничего не простаивает.

Кроме того, руководители объектов не клянчат у города деньги на содержание, а стараются зарабатывать сами. Сдают помещения в аренду, открывают магазины спорттоваров на своей территории, в зимний период заливают катки и организуют платное катание. Все знают, что денег у города нет, а жить как-то надо. Да и местные власти, опять-таки, тщательно контролируют объекты и жестко спрашивают с каждого руководителя.

Все спортивные школы, включая хоккейную, в Новокузнецке бесплатные. Родители могут делать добровольные взносы, но никто их к этому не принуждает. И это при том, что весь спорт в городе содержится на годовую зарплату Вадима Шипачева в СКА. Но производительность у этих двух явлений все-таки разная — Шипачев всего-то забивает по 30 шайб за сезон, а в Новокузнецке умудряются выращивать Бобровских и Капризовых. Сравнение не самое корректное, но даже оно многое объясняет.

ФИНСКИЙ ОПЫТ

Отдельных слов заслуживает уже упомянутая хоккейная школа «Металлурга». Вырастив Бобровского, Орлова, Сорокина, Капризова и много кого еще, здесь не бравируют заслугами, а работают, засучив рукава.

При годовом бюджете в 25 миллионов рублей здесь умудряются содержать в общей сложности 32 команды, 1500 детей и еще 35 воспитанников интерната. На эти же деньги 9 разных возрастов участвуют в чемпионате России и ездят по стране, а в это время кто-то просто покупает себе «Роллс Ройс». О, как я люблю эти контрасты.

Для тех, кто думает, что в Новокузнецке в силу его отдаленности от центра на 25 миллионов легко содержать спортшколу, у меня есть плохие новости. Тарифы на электричество и воду здесь не сильно отличаются от тех, что установлены в городах ЦФО. ДЮСШ «Металлург» ежегодно выскребает бюджет до копейки и при этом ничего не получает за своих воспитанников, которые пробиваются в команду мастеров.

У клуба есть договор со школой, но по нему «Кузня» раньше платила всего 11 миллионов рублей в качестве матпомощи, а в этом году расщедрилась лишь на 3, из которых 1,6 — дебиторская задолженность прошлого года. Но даже в таких условиях здесь все чтят заветы Маяковского: «не охают, не ахают, не дергают узду».

Ирина Гончарова — главная по спорту в городской администрации, от ее пытливого взгляда не укрывается ни одна деталь. Как только где-то падает качество управления, она сразу же проводит перестановки. Так и в школе «Металлурга» меньше месяца назад с ее подачи сменился директор.

Удивительная история: им стал Евгений Половинкин — 23-летний парень родом из Новокузнецка, который сам еще недавно занимался хоккеем, а потом оттарабанил пять лет на факультете спортивного менеджмента в Финляндии и вернулся в родные края выводить хоккей на новый уровень. Нетипичность этой истории просто зашкаливает!

В задогмированной отечественной действительности руководящие посты такого уровня предпочитают доверять «опытным людям», которые, в первую очередь, умеют осваивать бюджет, а уже потом управлять. А тут — молодой парень, да, без опыта, но со свежим взглядом и европейским подходом к организации процессов. И тут надо отдать должное Евгению — он не боится ответственности и четко понимает проблемы, с которыми предстоит столкнуться. Одна из них — исключение команды мастеров из КХЛ.

— Я думаю, что популярность хоккея в связи с последними событиями неизбежно будет падать. Ко мне уже подходят родители некоторых талантливых ребят, спрашивают: «можно ли куда-то уйти?». Знаю, что двоих уже забирает Питер, думаю, что и «Авангард» может кого-то переманить. Отток воспитанников будет и это печально — начинает беседу Евгений.

— Школа как-то может удержать детей?

— На данный момент мы ничего не можем им предложить, кроме непосредственно образования. Школа продолжит растить ребят для российского хоккея, даже если «Металлург» не будет играть ни в какой лиге, мы от клуба никак не зависим. Правда, в этом случае может возникнуть проблема с заявкой наших детских команд на чемпионаты России.

— То есть если «Металлурга» не будет ни в КХЛ, ни в ВХЛ, вашим детским командам могут запретить соревноваться?

— Да, так и есть.

— Как в школе обстоит дело с тренерскими кадрами?

— Недостаток тренеров есть, но мы сейчас привлекаем молодых специалистов. У нас есть определенная философия, поэтому не все нам подходят. С каждым кандидатом мы разговариваем, пытаемся понять его видение хоккея, тренировочные концепции. Для каждого возраста они разные.

— Я правильно понимаю, что сейчас все ваши тренеры работают по своим методикам?

— Сейчас мы хотим эти вещи усовершенствовать. Я много времени провел в Финляндии и постараюсь использовать этот опыт здесь, буду предлагать тренерскому составу разные методики, о которых узнал за время обучения, а там уже будем смотреть, как получится. Мы будем вести эту работу в связке со старшим тренером нашей школы — Владимиром Ефимовым, воспитанниками которого являются Дмитрий Орлов, Максим Кицын и другие талантливые ребята.

— Финские методики приживутся на нашей хоккейной земле?

— Почему нет? Каждой методике нужно дать время, чтобы появились результаты. Финны, использовав свою систему подготовки, выиграли юниорский и молодежный чемпионаты мира, а потом на треть молодежным составом стали вторыми на взрослом. Сейчас там поменялось все на свете, они не угадали с тренерами, поэтому случился провал, но юниорская сборная опять была в финале.

— Некоторые школы отправляют своих тренеров на стажировки в Канаду. Что вы об этом думаете?

— У нас нет мыслей отправлять наших тренеров в Канаду. Это на панацея, я закончил Университет Хаага-Хелия в Верумяки, который считается одним из лучших в мире, и моей группе были три канадца. Они сами готовы перенимать чужой опыт. Вероятно, у нас появится возможность отправлять наших тренеров на стажировки в Финляндию.

— Уровень организации рабочих процессов в Финляндии и в Новокузнецке можно как-то сопоставить?

— Для того, чтобы немного приблизиться к финскому уровню, нам нужно проделать очень много работы, но мы будем к этому стремиться.

Посмотрим, приживется ли европейский подход в Новокузнецке. Но даже просто посмотрев со стороны на то, как четко выстроена спортивная отрасль в городе, понимаешь, что решения здесь принимаются не просто так.

Да, быть может, не во всех сферах изжита клановость, а деньги так или иначе продолжают воровать, но очень хочется верить, что если Россия начнет-таки развиваться, то за основу всех процессов будет взят опыт городов вроде Новокузнецка, где люди живут на грани нищеты, но все вместе делают так, что это не бросается в глаза.

Сергей Подгорнов