Хоккейный и гордый. Как живет Новокузнецк, который лишили КХЛ
Корреспондент «Советского спорта» съездил в Новокузнецк, чтобы понять, насколько были правы Дмитрий Чернышенко и его команда.
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ПОЗИТИВНАЯ АУРА
Спорт многогранен — это и философия, и важная часть жизни, и возможность для самоутверждения, и зачастую мерило благополучия. Вы заметили, как часто мы ассоциируем спортивные результаты с положением дел в городах, регионах, а порой и в целых странах? Делать выводы на основании ассоциативных рядов — это нормально, пусть и не всегда уместно.
Успехи бегунов не делают экономику Кении или Ямайки сильнее, а победы СКА в Кубке Гагарина не поднимают среднюю зарплату в
Очень часто отсутствие высоких спортивных результатов сказывается на восприятии города. Так, например, глядя на не самые очевидные шаги менеджмента «Авангарда», повторяющиеся из года в года, в среде хоккейных болельщиков сформировалось четкое мнение, что в Омске живут крайне странные люди.
Или, наоборот, геройствования той же «Сибири» в КХЛ породили волну разговоров о несгибаемом сибирском духе и единстве. Поэтому, включая хоккейные трансляции из Новокузнецка я понимал природу разговоров о том, что там беспросветная дыра, в которой нечего делать.
Признаюсь, перед командировкой опасения были.
Однако большая часть стереотипов рушится уже по пути из аэропорта. Никакого смрадного чада заводов, стелющегося по крышам домов, дороги подлатанные, но без дыр, торговые центры на месте, новостройки в наличии и самое главное — чистота! Вот, что больше всего поразило. По общему восприятию Кузня определенно представлялась городом с позитивной аурой.
Впрочем, несмотря на развитую промышленность и наличие под боком крупного игрока на рынке черной металлургии, в деньгах Новокузнецк все равно не купается. Понять это можно хотя бы по внешнему облику здания местной мэрии. Почти все социальные объекты построены в советское время и уже морально устарели, однако все равно поддерживаются в приличном состоянии.
Как бы странно для российской действительности это ни звучало, но по всему видно, что даже в условиях недостаточности финансирования, городские власти думают о своих жителях. Поэтому разговоры о том, что Новокузнецку нужна КХЛ — не пустая патетика.
Мэр города Сергей Кузнецов говорит об этом не для того, чтобы поднять свой индекс популярности, а потому что сам это верит. Во время нашего интервью я видел с какими чувствами он говорит о «Металлурге». Оснований не доверять ему лично у меня нет.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КРИЗИС
В основе решения об исключении «Кузни» из КХЛ лежит «спортивно-финансовый» результат. Но то — вещи в теории поправимые. «Металлург» — клуб полностью частный и никак не зависит от государственных денег. Да, быть может его репутация за последний год несколько пошатнулась, но я не думаю, что тот же «ЕВРАЗ» и другие менее крупные компании не откликнулись бы на просьбу о помощи. В конечном счете, деньги бы нашлись.
Другое дело, что «Металлургу» даже не дали времени разобраться в ситуации и попытаться ее исправить. Создается впечатление, что лига, исключив «Кузню», просто подогнала задачу под ответ. Руководству КХЛ нужно расчищать место под другие команды, которые будут вписываться в заданные политические тренды, а сделать это можно под предлогом глобальной оптимизации, прикрывшись лозунгам про стремление к светлому коммерческому будущему.
Но это не отменяет того, что в Новокузнецке есть одна серьезная проблема, которую не решить по щелчку пальцев. Сказать, что Дворец спорта кузнецких металлургов устарел, — сделать «старичку» большой комплимент. Внешний облик арены заставляет приуныть. И пусть внутри она чистенькая и опрятная,
Нужна полная реконструкция, которая по самым грубым оценкам обойдется городу минимум в 4 миллиарда рублей, а в идеале — постройка нового дворца, о чем в интервью «Советскому спорту» говорил Сергей Кузнецов. Соответствующее письмо в Правительство РФ руководство региона уже отправило, но какое решение будет принято, а самое главное — когда, пока непонятно.
Впрочем, сказать, что городская хоккейная инфраструктура находится в тотальном упадке все равно язык не повернется. Местная администрация внимательно следит за тем, как эксплуатируются все объекты и постоянно поддерживает их работоспособность. В Новокузнецке вы не найдете заброшенных хоккейных коробок и тренировочных центров. Слишком большая роскошь для небольшого города.
ГРАМОТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ
«Совком» в Новокузнецке отдает разве что от некоторых зданий, но никак не от руководителей. Жизнь в условиях хронической нехватки денег запустила процесс естественного отбора, в результате чего, город сейчас возглавляет команда грамотных и эффективных менеджеров, которые не просто владеют
Посетив большую часть спортивных объектов города, включая стадионы, базы подготовки, СДЮШОРы и училища олимпийского резерва, я был удивлен рациональностью вложений и максимизацией полезности практически каждого объекта. Да, стадионы старые, но со свежевыкрашенными фасадами, отремонтированными подтрибунными помещениями и натуральными газонами, на которых с утра до ночи тренируются дети. Спортивные секции и ФОКи тоже работают с максимальной нагрузкой. Ничего не простаивает.
Кроме того, руководители объектов не клянчат у города деньги на содержание, а стараются зарабатывать сами. Сдают помещения в аренду, открывают магазины спорттоваров на своей территории, в зимний период заливают катки и организуют платное катание. Все знают, что денег у города нет, а жить
Все спортивные школы, включая хоккейную, в Новокузнецке бесплатные. Родители могут делать добровольные взносы, но никто их к этому не принуждает. И это при том, что весь спорт в городе содержится на годовую зарплату Вадима Шипачева в СКА. Но производительность у этих двух явлений
ФИНСКИЙ ОПЫТ
Отдельных слов заслуживает уже упомянутая хоккейная школа «Металлурга». Вырастив Бобровского, Орлова, Сорокина, Капризова и много кого еще, здесь не бравируют заслугами, а работают, засучив рукава.
При годовом бюджете в 25 миллионов рублей здесь умудряются содержать в общей сложности 32 команды, 1500 детей и еще 35 воспитанников интерната. На эти же деньги 9 разных возрастов участвуют в чемпионате России и ездят по стране, а в это время
Для тех, кто думает, что в Новокузнецке в силу его отдаленности от центра на 25 миллионов легко содержать спортшколу, у меня есть плохие новости. Тарифы на электричество и воду здесь не сильно отличаются от тех, что установлены в городах ЦФО. ДЮСШ «Металлург» ежегодно выскребает бюджет до копейки и при этом ничего не получает за своих воспитанников, которые пробиваются в команду мастеров.
У клуба есть договор со школой, но по нему «Кузня» раньше платила всего 11 миллионов рублей в качестве матпомощи, а в этом году расщедрилась лишь на 3, из которых 1,6 — дебиторская задолженность прошлого года. Но даже в таких условиях здесь все чтят заветы Маяковского: «не охают, не ахают, не дергают узду».
Ирина Гончарова — главная по спорту в городской администрации, от ее пытливого взгляда не укрывается ни одна деталь. Как только
Удивительная история: им стал Евгений Половинкин — 23-летний парень родом из Новокузнецка, который сам еще недавно занимался хоккеем, а потом оттарабанил пять лет на факультете спортивного менеджмента в Финляндии и вернулся в родные края выводить хоккей на новый уровень. Нетипичность этой истории просто зашкаливает!
В задогмированной отечественной действительности руководящие посты такого уровня предпочитают доверять «опытным людям», которые, в первую очередь, умеют осваивать бюджет, а уже потом управлять. А тут — молодой парень, да, без опыта, но со свежим взглядом и европейским подходом к организации процессов. И тут надо отдать должное Евгению — он не боится ответственности и четко понимает проблемы, с которыми предстоит столкнуться. Одна из них — исключение команды мастеров из КХЛ.
— Я думаю, что популярность хоккея в связи с последними событиями неизбежно будет падать. Ко мне уже подходят родители некоторых талантливых ребят, спрашивают: «можно ли
— Школа
— На данный момент мы ничего не можем им предложить, кроме непосредственно образования. Школа продолжит растить ребят для российского хоккея, даже если «Металлург» не будет играть ни в какой лиге, мы от клуба никак не зависим. Правда, в этом случае может возникнуть проблема с заявкой наших детских команд на чемпионаты России.
— То есть если «Металлурга» не будет ни в КХЛ, ни в ВХЛ, вашим детским командам могут запретить соревноваться?
— Да, так и есть.
— Как в школе обстоит дело с тренерскими кадрами?
— Недостаток тренеров есть, но мы сейчас привлекаем молодых специалистов. У нас есть определенная философия, поэтому не все нам подходят. С каждым кандидатом мы разговариваем, пытаемся понять его видение хоккея, тренировочные концепции. Для каждого возраста они разные.
— Я правильно понимаю, что сейчас все ваши тренеры работают по своим методикам?
— Сейчас мы хотим эти вещи усовершенствовать. Я много времени провел в Финляндии и постараюсь использовать этот опыт здесь, буду предлагать тренерскому составу разные методики, о которых узнал за время обучения, а там уже будем смотреть, как получится. Мы будем вести эту работу в связке со старшим тренером нашей школы — Владимиром Ефимовым, воспитанниками которого являются Дмитрий Орлов, Максим Кицын и другие талантливые ребята.
— Финские методики приживутся на нашей хоккейной земле?
— Почему нет? Каждой методике нужно дать время, чтобы появились результаты. Финны, использовав свою систему подготовки, выиграли юниорский и молодежный чемпионаты мира, а потом на треть молодежным составом стали вторыми на взрослом. Сейчас там поменялось все на свете, они не угадали с тренерами, поэтому случился провал, но юниорская сборная опять была в финале.
— Некоторые школы отправляют своих тренеров на стажировки в Канаду. Что вы об этом думаете?
— У нас нет мыслей отправлять наших тренеров в Канаду. Это на панацея, я закончил Университет
— Уровень организации рабочих процессов в Финляндии и в Новокузнецке можно
— Для того, чтобы немного приблизиться к финскому уровню, нам нужно проделать очень много работы, но мы будем к этому стремиться.
Посмотрим, приживется ли европейский подход в Новокузнецке. Но даже просто посмотрев со стороны на то, как четко выстроена спортивная отрасль в городе, понимаешь, что решения здесь принимаются не просто так.
Да, быть может, не во всех сферах изжита клановость, а деньги так или иначе продолжают воровать, но очень хочется верить, что если Россия
Сергей Подгорнов
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