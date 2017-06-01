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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29950214/
1 июня 2017, 19:39 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Стадион в Башкортостане был назван в честь Сергея Наильевича Гимаева

Ледовая арена в башкирском городе Туймазы была названа в честь известного хоккеиста, тренера и аналитика Сергея Гимаева.

Ледовая арена в башкирском городе <span class=error>Туймазы</span> была названа в честь известного хоккеиста тренера и аналитика Сергея <span class=error>Гимаева</span>. Увеличить
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«Теперь на хоккейной карте России есть дворец имени Сергея Наильевича Гимаева. В городе Туймазы, на родине его папы!» — написал в своём «твиттере» телекомментатор Денис Казанский. Ранее этот стадион, построенный в 2013 году и вмещающий около 1000 зрителей, назывался «Туймазы-Арена».

Отец Гимаева Наиль Зямгутдинович родился в деревне Какрыбашево Туймазинского района Башкирской АССР и по профессии был военным лётчиком. Сергей Гимаев скоропостижно скончался 18 марта 2017 года от сердечного приступа в Туле во время матча ветеранов.
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