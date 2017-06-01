В Челябинске появилась аллея болельщиков «Трактора»

Новые деревца будут расти рядом с аллей голубых елей, которая была заложена к чемпионату мира по тхэквондо, сообщили корреспонденту ГТРК Южный Урал в пресс-службе ХК «Трактор». Саженцам не больше 5 лет.

Традиция высаживать вокруг ледового дворца хвойные деревья появилась в 2011 году. Первыми это сделали участники зимних и летних Олимпийских игр разных лет. В 2013 году у главного входа в «Трактор» выросла аллея ветеранов и легенд челябинского хоккея. Свою лепту в благоустройство территории вокруг арены внесли и чемпионы мира по дзюдо. Их руками были посажены голубые ели вдоль улицы 250 лет Челябинску. В 2015-м к этой традиции приобщились призеры чемпионата мира по тхэквондо. В этом году на инициативу сотрудников хоккейного клуба расширить спортивные аллеи откликнулись болельщики клуба со своими семьями.