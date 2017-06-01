Воспитанник «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов возвращается в Уфу

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, нападающий подписал двусторонний контракт, рассчитанный на два года.

За время своей карьеры Гиматов играл в молодёжной сборной России, вместе с которой стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира в 2014 году. Также на его счету есть золотые награды Универсиады 2015 года.

Предыдущий сезон форвард провел в нижнекамском «Нефтехимике».