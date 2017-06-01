Воспитанник «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов возвращается в Уфу
УФА, 1 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. Воспитанник СДЮШОР «Салават Юлаев» Эдуард Гиматов возвращается на малую родину.
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За время своей карьеры Гиматов играл в молодёжной сборной России, вместе с которой стал обладателем бронзовых медалей чемпионата мира в 2014 году. Также на его счету есть золотые награды Универсиады 2015 года.
Предыдущий сезон форвард провел в нижнекамском «Нефтехимике».
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