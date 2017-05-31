Кучерявенко покидает омский «Авангард»

Из «Авангарда» уходит центральный нападающий Александр Кучерявенко. Как сообщает официальный сайт омского хоккейного клуба, команда и игрок расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Агент 29-летнего хоккеиста Станислав Романов поделился с изданием «Спорт-Экспресс», что сейчас они с Александром Кучерявенко ведут переговоры по поводу договора с новым клубом. Возьмут ли туда Кучерявенко и на каких основаниях, станет известно в ближайшие дни.

Ровно год назад, 2 июня 2016 года, Кучерявенко подписал с «Авангардом» двухлетний контракт, но стороны договорились прервать его досрочно. В минувшем сезоне центрфорвард Кучерявенко забил для омского клуба 7 голов и отдал 15 голевых передач.