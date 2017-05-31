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31 мая 2017, 9:07 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Чемпион ВХЛ «Динамо-Балашиха» может прекратить существование

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, фарм-клуб московского «Динамо», ставший обладателем Кубка Братины сезона-2016/17, может прекратить своё существование в связи с тяжёлым финансовым положением организации.

Как сообщил Чемпионату источник знакомый с ситуацией <nobr>фарм-клуб</nobr> московского Динамо ставший обладателем Кубка <span class=error>Братины</span> сезона-2016/17 может прекратить своё существование в связи с тяжёлым финансовым положением организации. Увеличить
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Закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», которое собирается изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов.

По имеющейся информации, такая масштабная реструктуризация может начаться в случае смены руководства клуба уже в ближайшее время.

«В связи с тяжёлым финансовым положением и регламентом КХЛ, который фактически не обязывает первую команду иметь в наличии фарм-клуб в Высшей лиге, балашихинское “Динамо” может прекратить своё существование из-за невозможности дальнейшего содержания», — пояснил источник в центральном совете «Динамо».
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