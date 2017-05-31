Чемпион ВХЛ «Динамо-Балашиха» может прекратить существование
Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией,
фарм-клуб московского «Динамо», ставший обладателем Кубка Братины сезона-2016/17, может прекратить своё существование в связи с тяжёлым финансовым положением организации.
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Видимо, что-то случилось...
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Закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», которое собирается изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов.
По имеющейся информации, такая масштабная реструктуризация может начаться в случае смены руководства клуба уже в ближайшее время.
«В связи с тяжёлым финансовым положением и регламентом КХЛ, который фактически не обязывает первую команду иметь в наличии
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