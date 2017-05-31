Чемпион ВХЛ «Динамо-Балашиха» может прекратить существование

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО «Динамо», которое собирается изменить всю структуру хоккейной вертикали в целях сокращения и оптимизации расходов.