«Автомобилист» поменял финского защитника на деньги

Руководители хоккейного «Автомобилиста» обменяли права на защитника Томми Кивистё в «Йокерит» на денежную компенсацию, сообщили 30 мая «АиФ-Урал» в пресс-службе свердловской команды.

Защитник отыграл за «Автомобилист» два сезона, принял участие в 117 матчах, набрав 12 (3+9) очков. Нынешний сезон финн завершил с показателем полезности -21.

Интересно, что накануне на сайте КХЛ появилась информация, что будучи ограниченно свободным агентом, Кивисте принял квалификационное предложение «Автомобилиста». Нынешний сезон мог стать для финна третьим в составе «шоферов».