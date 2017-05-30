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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29917640/
30 мая 2017, 14:16 | Хоккей: Россия | АиФ Екатеринбург

«Автомобилист» поменял финского защитника на деньги

«Шоферы» заключили с Томми Кивисте двусторонний контракт, однако меньше чем через сутки обменяли его в финский «Йокерит» на денежную компенсацию.

Руководители хоккейного «Автомобилиста» обменяли права на защитника Томми Кивистё в «Йокерит» на денежную компенсацию, сообщили 30 мая «АиФ-Урал» в пресс-службе свердловской команды.

Защитник отыграл за «Автомобилист» два сезона, принял участие в 117 матчах, набрав 12 (3+9) очков. Нынешний сезон финн завершил с показателем полезности -21.

Интересно, что накануне на сайте КХЛ появилась информация, что будучи ограниченно свободным агентом, Кивисте принял квалификационное предложение «Автомобилиста». Нынешний сезон мог стать для финна третьим в составе «шоферов».
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