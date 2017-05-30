«Кузня» не будет фармом команды КХЛ, Зиновьев и Шахрайчук остаются
Андрей Денякин, директор по социальным вопросам генерального спонсора «Кузни» компании ЕВРАЗ, рассказал о будущем клубной системы «Металлурга» после исключения из КХЛ.
«В этом сезоне «Металлург» не будет
Бюджет команды «Металлург» не снизится. Он остаётся прежним. Генеральный директор Сергей Зиновьев полностью устраивает нас. Сейчас нет лучше специалиста по привлечению игроков и развитию инфраструктуры клуба. Зиновьев остается на своем посту и продолжит свою работу. Главный тренер Вадим Шахрайчук после объявления об исключении команды из КХЛ сказал Зиновьеву: «Если ты остаешься, то и мы остаемся». Это настоящая командная спайка, — сказал Денякин.
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