«Кузня» не будет фармом команды КХЛ, Зиновьев и Шахрайчук остаются

«В этом сезоне «Металлург» не будет фарм-клубом клуба КХЛ. Сейчас главное — сохранить новокузнецкую школу. Мы хотим вернуть команду в КХЛ. Это первоочередная задача. «Кузнецким медведям» поставлена задача — золото чемпионата МХЛ. Под эту задачу тренерский штаб команды уже сформировал бюджет, бонусы, план подготовки, усиление. Тренеры понимают, что необходимо для этого сделать. Школа хоккея будет и будет функционировать 100%. Будет пересмотрена система взаимоотношений школы и клуба. Они станут договорными. Мы прорабатываем систему оплаты тренеров, которые воспитывают Капризовых и Бобровских. Сейчас «Металлург» финансирует малую ледовую арену, в которой находится школа.

Бюджет команды «Металлург» не снизится. Он остаётся прежним. Генеральный директор Сергей Зиновьев полностью устраивает нас. Сейчас нет лучше специалиста по привлечению игроков и развитию инфраструктуры клуба. Зиновьев остается на своем посту и продолжит свою работу. Главный тренер Вадим Шахрайчук после объявления об исключении команды из КХЛ сказал Зиновьеву: «Если ты остаешься, то и мы остаемся». Это настоящая командная спайка, — сказал Денякин.