ЕВРАЗ сохранит финансирование новокузнецкого «Металлурга» на уровне прошлого сезона

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко объявил, что в сезоне-2017/18 в лиге сыграют 27 клубов — КХЛ покинут новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак». В связи с этим «Металлург» принял решение о подготовке необходимой заявки для выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в сезоне-2017/18. Молодежная хоккейная команда из Новокузнецка «Кузнецкие Медведи» продолжит выступление в чемпионате МХЛ.

«Финансирование новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» в сезоне 2017/18 со стороны генерального спонсора — компании ЕВРАЗ, будет не меньше, чем в сезоне 2016/17. Помимо дальнейшей необходимой финансовой поддержки «Медведей», новокузнецким хоккейным клубом будет сделан акцент в финансировании и касательно работы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Металлург», — говорится в заявлении клуба.

Летом прошлого года «Металлург» после продолжительных переговоров подписал новое спонсорское соглашение с компанией ЕВРАЗ на сумму около 400 миллионов рублей.