Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29903855/
29 мая 2017, 13:57 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана

Как стало известно сайту Шайба.kz, в следующем сезоне «Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана.

Как стало известно сайту Шайба.kz в следующем сезоне Снежные Барсы станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

К предсезонным сборам «Снежных Барсов» привлекут игроков 2001 года рождения, с которыми ранее работал главный тренер команды Сергей Старыгин. Также планируется сократить число российских хоккеистов.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
29 мая

Головкин показал свою награду от IBF

Комментатор назвал бой Брука с Головкиным ошибкой

Чемпион мира по трем версиям отказался драться с уроженцем Казахстана