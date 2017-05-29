«Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана
Как стало известно сайту Шайба.kz, в следующем сезоне «Снежные Барсы» станут базовой командой для молодёжной сборной Казахстана.
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К предсезонным сборам «Снежных Барсов» привлекут игроков 2001 года рождения, с которыми ранее работал главный тренер команды Сергей Старыгин. Также планируется сократить число российских хоккеистов.
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