«Во всем виновата коммерция». Как российский хоккей лишают будущего
«Советский спорт» рассказывает показательную историю, которая объяснит вам, почему в российском хоккее не все так здорово, как говорят его руководители.
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ДЕТСКИЙ СПОРТ НА ВТОРОМ ПЛАНЕ
О проблемах отечественного хоккея всерьез начинают говорить, как правило, после того, как сборная не смогла
Реалии же таковы, что сложности у нас возникают не только в третьем периоде матча с Канадой, а гораздо раньше. О совершенно диких и порой идиотских порядках в российском детском спорте практически не говорят, это никому не дает рейтинга. Проще подкараулить на выходе из клуба мертвецки пьяного Кокорина или, на худой конец, сфотографировать со спины, как основные игроки «Салавата Юлаева» пьют пиво между играми
А про то, что творится в детских спортивных школах никто читать и писать не хочет. Потому что будущее — это непонятно когда произойдет, а жить надо сегодняшним днем. По такой логике живет почти все российское общество, поэтому планирование во всех его сферах отдает прожектерством и не вызывает ничего, кроме едкой ухмылки на лицах тех, кто понимает действительность.
Меж тем, в детском спорте местами творится полная дичь. Условный блат и покупка мест в первой пятерке хоккейной команды настолько каноничны, что сейчас уже кажутся
Да, в топовых школах с кадровым потенциалом
Впрочем, и молодежь сейчас пошла совсем другая. Если раньше дети жили заветной мечтой пробиться в спорт высших достижений и там зарабатывать, то сейчас они ищут финансовую выгоду, едва повзрослеют. Речь о ставках.
Безусловно, многое идет от воспитания, а чаще всего, от его недостатка. Но у спортсмена, помимо родителей, всегда есть тренер, который должен обладать не меньшим авторитетом, как минимум. Так вот, с точки зрения воспитательной работы наш тренерский цех постепенно деградирует. Новое поколение специалистов точно также нацелено на извлечение максимальной денежной выгоды. Почти никто не хочет вкладывать в детей душу, никто не заботится об их будущем. Пришли — отзанимались — деньги заплатили, и гори оно все конем.
«ЗА МЕНЯ БИЛИСЬ РОДИТЕЛИ, НО НАС НЕ ПОНЯЛИ»
На фоне этого особенно деморализуют истории вроде той, что мне поведали на днях. В прошлом году в хоккейной спортшколе «Метеор» полностью сменилось руководство. Случилась классическая история про новую метлу. В результате, на мороз выставили весь старый тренерский состав, в рядах которого было много достойных специалистов.
Один из них — Сергей Дмитриевич Тихонов. Помимо своей фамилии он известен еще тем, что почти 40 лет в профессии, большую часть из которых посвятил работе с молодежью подольского «Витязя», а в период с 2004 по 2006 работал в главной команде подмосковного клуба. В числе его воспитанников: Артемий Панарин, Евгений Артюхин, Алексей Петров, Денис Толпеко, Евгений Лапенков. В школе «Метеор» он работал с 2012 года, занимался с детьми 2008 года рождения.
Так почему же новое руководство решило добровольно расстаться с человеком, имеющим такой опыт и послужной список? «Советский спорт» обратился за комментариями к самому тренеру и родителям, которые пытались его отстоять. Вот две небольшие зарисовки, которые позволят понять порядки, царящие в детском спорте.
— История простая — в голосе Сергея Тихонова слышится разочарование. — Убрали всю команду, которая стояла у истоков «Метеора». Пришел новый директор со своими людьми и начал устанавливать свои порядки. Набрал молодых тренеров, что тоже логично — ими же управлять легче, чем опытными людьми.
— То, что вас пытались отстоять родители,
— Нет, там все шито белыми нитками. Это решение «Хоккея Москвы» и определенного круга лиц. Нам (тренерскому составу «Метеора») они говорили сначала одно, а на деле получилось совсем другое. А так, да, родители больше двух месяцев за меня бились. Ни за кого так не просили, как за меня. Но нас не поняли.
— Странная ситуация.
— Ну, а что тут странного? Работать с человеком, который вложил душу и силы в школу, в своих учеников, который не будет ничего скрывать и просто скажет всю правду в глаза, наверное, сложно.
— Новое руководство «Метеора»
Я бы не сказал, что они вовсю трудятся на благо школы. Думаю, что опытные люди были бы полезнее, чем те, кто пришел.
— На кого остались дети, с которыми вы занимались?
— Некоторые меня не бросили, до сих пор со мной работают, я провожу с ними дополнительные занятия, на сборы со мной поедут. Собственно, эти ребята сейчас лидеры своей команды в «Метеоре».
— Вам
— Вот это меня больше всего расстраивает. Та молодежь, которая работает с моим годом, даже на игры не является. Получается так, что там родители всем командуют. Просто им пофигу все это. Но, вы сами посудите, как можно стадо гонять без пастуха?
— Получается, руководство за этим никак не следит?
— Получается, вот такой директор. Там сейчас руководит Чепрасов Олег Иванович — ставленник «Хоккея Москвы» и лично Сергея Бабинова. Он
Слова тренера подтверждает и разговор с родителями, которые согласились общаться с «Советским спортом» только на условиях полной анонимности. Они переживают за будущее своих детей. Боятся, что подобные разговоры могут сказаться на их перспективах в составе «Метеора».
— Нам вообще ничего не объясняли — рассказывает мама одно из подопечных Тихонова. Просто 31 августа повесили списки с фамилиями наших детей и назначили им других тренеров. После того, как мы обратились к руководству школы, нам начали рассказывать, что Сергея Дмитриевича уволили, потому что он нарушает правила — проводит матчи между детьми до 9 лет, что запрещено, организовывает летние лагеря, на что, якобы, тоже не имеет права.
При этом нашим детям
Ну конечно дети скучают по Сергею Дмитриевичу, заниматься с новыми тренерами им не очень нравится. Это и понятно, он стал им уже как родной, тренировал их с четырех лет.
Да, это правда, что тренеры сейчас не посещают матчи. Я думаю, что это связано с запретом на проведение игр. Они просто боятся, что их фамилии
О квалификации этих специалистов говорить вообще не приходится. Как может
В словах родителей слышится смирение вперемежку с отчаянием. Да, некоторые продолжают водить своих детей к Тихонову на подкатки, но полноценного контакта с любимым тренером у них уже нет. Тот самый воспитательный момент, о котором писало выше, также утрачен и это самая большая беда в данной ситуации. Вот эта цитата заслуженного тренера объяснит вам, почему:
— Эти дети — они все мои любимчики, я к ним отношусь, как к внукам. Самое главное в нашей тренерской жизни — доверять им с самого маленького возраста, учить, проявлять терпение. Уметь переваривать все их баловство, понимать, почему у них
Сергей Подгорнов
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