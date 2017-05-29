«Во всем виновата коммерция». Как российский хоккей лишают будущего

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ДЕТСКИЙ СПОРТ НА ВТОРОМ ПЛАНЕ

О проблемах отечественного хоккея всерьез начинают говорить, как правило, после того, как сборная не смогла что-то выиграть. Все остальное время они маскируются за ширмой разговоров о «Красной машине», огромном количестве строящихся катков, новой политике КХЛ, планах на Олимпиаду и т. д. Но реальное положение дел всякий раз удивляет людей, привыкших слушать о том, как у нас все замечательно и как скоро мы подомнем под себя весь мир.

Реалии же таковы, что сложности у нас возникают не только в третьем периоде матча с Канадой, а гораздо раньше. О совершенно диких и порой идиотских порядках в российском детском спорте практически не говорят, это никому не дает рейтинга. Проще подкараулить на выходе из клуба мертвецки пьяного Кокорина или, на худой конец, сфотографировать со спины, как основные игроки «Салавата Юлаева» пьют пиво между играми плей-офф. Вот вам хайп и скандал.

А про то, что творится в детских спортивных школах никто читать и писать не хочет. Потому что будущее — это непонятно когда произойдет, а жить надо сегодняшним днем. По такой логике живет почти все российское общество, поэтому планирование во всех его сферах отдает прожектерством и не вызывает ничего, кроме едкой ухмылки на лицах тех, кто понимает действительность.

Меж тем, в детском спорте местами творится полная дичь. Условный блат и покупка мест в первой пятерке хоккейной команды настолько каноничны, что сейчас уже кажутся чем-то обыденным. Как будто, так и надо. То, что квалификация тренеров падает с каждым годом, тоже никого не удивляет.

Да, в топовых школах с кадровым потенциалом по-прежнему все не так плохо, там встречаются грамотные методисты и люди, которые действительно умеют работать с детьми. В организациях чуть поскромнее качество подготовки молодых спортсменов хуже в разы, но, тем не менее, родители все равно платят очень солидные деньги, если говорить о хоккее или футболе.

Впрочем, и молодежь сейчас пошла совсем другая. Если раньше дети жили заветной мечтой пробиться в спорт высших достижений и там зарабатывать, то сейчас они ищут финансовую выгоду, едва повзрослеют. Речь о ставках. Да-да, не удивляйтесь. Дети «заряжают» в букмекерских конторах на матчи своих сверстников на условных чемпионатах Москвы или на каких-нибудь кубках. И ставят они не фантики и вкладыши от жвачек, а вполне реальные суммы — и по 5, и по 10 тысяч рублей.

Безусловно, многое идет от воспитания, а чаще всего, от его недостатка. Но у спортсмена, помимо родителей, всегда есть тренер, который должен обладать не меньшим авторитетом, как минимум. Так вот, с точки зрения воспитательной работы наш тренерский цех постепенно деградирует. Новое поколение специалистов точно также нацелено на извлечение максимальной денежной выгоды. Почти никто не хочет вкладывать в детей душу, никто не заботится об их будущем. Пришли — отзанимались — деньги заплатили, и гори оно все конем.

«ЗА МЕНЯ БИЛИСЬ РОДИТЕЛИ, НО НАС НЕ ПОНЯЛИ»

На фоне этого особенно деморализуют истории вроде той, что мне поведали на днях. В прошлом году в хоккейной спортшколе «Метеор» полностью сменилось руководство. Случилась классическая история про новую метлу. В результате, на мороз выставили весь старый тренерский состав, в рядах которого было много достойных специалистов.

Один из них — Сергей Дмитриевич Тихонов. Помимо своей фамилии он известен еще тем, что почти 40 лет в профессии, большую часть из которых посвятил работе с молодежью подольского «Витязя», а в период с 2004 по 2006 работал в главной команде подмосковного клуба. В числе его воспитанников: Артемий Панарин, Евгений Артюхин, Алексей Петров, Денис Толпеко, Евгений Лапенков. В школе «Метеор» он работал с 2012 года, занимался с детьми 2008 года рождения.

Так почему же новое руководство решило добровольно расстаться с человеком, имеющим такой опыт и послужной список? «Советский спорт» обратился за комментариями к самому тренеру и родителям, которые пытались его отстоять. Вот две небольшие зарисовки, которые позволят понять порядки, царящие в детском спорте.

— История простая — в голосе Сергея Тихонова слышится разочарование. — Убрали всю команду, которая стояла у истоков «Метеора». Пришел новый директор со своими людьми и начал устанавливать свои порядки. Набрал молодых тренеров, что тоже логично — ими же управлять легче, чем опытными людьми.

— То, что вас пытались отстоять родители, как-то могло повлиять на ситуацию в теории?

— Нет, там все шито белыми нитками. Это решение «Хоккея Москвы» и определенного круга лиц. Нам (тренерскому составу «Метеора») они говорили сначала одно, а на деле получилось совсем другое. А так, да, родители больше двух месяцев за меня бились. Ни за кого так не просили, как за меня. Но нас не поняли.

— Странная ситуация.

— Ну, а что тут странного? Работать с человеком, который вложил душу и силы в школу, в своих учеников, который не будет ничего скрывать и просто скажет всю правду в глаза, наверное, сложно.

— Новое руководство «Метеора» какие-то еще изменения, помимо кадровых, сделало?

Я бы не сказал, что они вовсю трудятся на благо школы. Думаю, что опытные люди были бы полезнее, чем те, кто пришел.

— На кого остались дети, с которыми вы занимались?

— Некоторые меня не бросили, до сих пор со мной работают, я провожу с ними дополнительные занятия, на сборы со мной поедут. Собственно, эти ребята сейчас лидеры своей команды в «Метеоре».

— Вам что-нибудь рассказывали о том, какие тренеры работают с вашими детьми?

— Вот это меня больше всего расстраивает. Та молодежь, которая работает с моим годом, даже на игры не является. Получается так, что там родители всем командуют. Просто им пофигу все это. Но, вы сами посудите, как можно стадо гонять без пастуха?

— Получается, руководство за этим никак не следит?

— Получается, вот такой директор. Там сейчас руководит Чепрасов Олег Иванович — ставленник «Хоккея Москвы» и лично Сергея Бабинова. Он какой-то родной ему там. Здесь не хоккей, здесь коммерция больше присутствует, наверное. Рука руку моет. Как и везде, в общем-то.

Слова тренера подтверждает и разговор с родителями, которые согласились общаться с «Советским спортом» только на условиях полной анонимности. Они переживают за будущее своих детей. Боятся, что подобные разговоры могут сказаться на их перспективах в составе «Метеора».

— Нам вообще ничего не объясняли — рассказывает мама одно из подопечных Тихонова. Просто 31 августа повесили списки с фамилиями наших детей и назначили им других тренеров. После того, как мы обратились к руководству школы, нам начали рассказывать, что Сергея Дмитриевича уволили, потому что он нарушает правила — проводит матчи между детьми до 9 лет, что запрещено, организовывает летние лагеря, на что, якобы, тоже не имеет права.

При этом нашим детям по-прежнему нет 9 лет, однако нынешние тренеры точно также устраивают игры, и к ним нет никаких претензий. А что касается сборов, которые проводил Сергей Тихонов, то они все были за счет средств родителей, школа была вообще ни при чем, равно как и Москомспорт. У них денег никто не просил. Поэтому приводить эти аргументы в качестве основных причин для увольнения как-то бредово.

Ну конечно дети скучают по Сергею Дмитриевичу, заниматься с новыми тренерами им не очень нравится. Это и понятно, он стал им уже как родной, тренировал их с четырех лет.

Да, это правда, что тренеры сейчас не посещают матчи. Я думаю, что это связано с запретом на проведение игр. Они просто боятся, что их фамилии где-то всплывут в связи с этим, поэтому и не приезжают.

Цитата Но товарищеские матчи исправно организуются, потому что это деньги, которые потом кому-то капают в карман. За одну игру сдают по 6−7 тысяч с человека.

О квалификации этих специалистов говорить вообще не приходится. Как может чему-то научить детей тренер, который еще 3 года назад сам играл в МХЛ? Как можно сравнивать человека, у которого под 40 лет тренерского стажа с 23-летним мальчишкой?

В словах родителей слышится смирение вперемежку с отчаянием. Да, некоторые продолжают водить своих детей к Тихонову на подкатки, но полноценного контакта с любимым тренером у них уже нет. Тот самый воспитательный момент, о котором писало выше, также утрачен и это самая большая беда в данной ситуации. Вот эта цитата заслуженного тренера объяснит вам, почему:

— Эти дети — они все мои любимчики, я к ним отношусь, как к внукам. Самое главное в нашей тренерской жизни — доверять им с самого маленького возраста, учить, проявлять терпение. Уметь переваривать все их баловство, понимать, почему у них что-то не получается. Не просто наказывать, а разговаривать с ними, как с взрослыми, объяснять, чтобы до них дошло. А наказать-то легко….

Сергей Подгорнов