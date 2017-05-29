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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29900854/
29 мая 2017, 10:53 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Кузня» заявится в ВХЛ, «Кузнецкие Медведи» продолжат выступать в МХЛ

В новокузнецком «Металлурге» сообщили, что клуб намерен подавать заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне-2017/18.

В новокузнецком Металлурге сообщили что клуб намерен подавать заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне-2017/18. Увеличить
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Об этом новокузнецкий клуб информирует в своём «твиттере». Клуб был исключён из числа участников КХЛ.

При этом команда «Кузнецкие Медведи» продолжит выступать в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 команда завоевала бронзовые медали МХЛ.

«Металлург» выступал в Континентальной хоккейной лиге девять сезонов и за это время ни разу не пробился в розыгрыш Кубка Гагарина. Клуб периодически испытывал финансовые трудности.

Металлург Нк
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