«Кузня» заявится в ВХЛ, «Кузнецкие Медведи» продолжат выступать в МХЛ

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Об этом новокузнецкий клуб информирует в своём «твиттере». Клуб был исключён из числа участников КХЛ.

При этом команда «Кузнецкие Медведи» продолжит выступать в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 команда завоевала бронзовые медали МХЛ.

«Металлург» выступал в Континентальной хоккейной лиге девять сезонов и за это время ни разу не пробился в розыгрыш Кубка Гагарина. Клуб периодически испытывал финансовые трудности.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">❗️ Официально: «Металлург» планирует подавать заявку на выступление в ВХЛ. Планируется, что «Кузнецкие Медведи» продолжат выступление в МХЛ. <a href="https://t.co/oxThXroirL">pic.twitter.com/oxThXroirL</a></p>— Металлург Нк (@MetallurgNk) <a href="https://twitter.com/MetallurgNk/status/869094479545978880">29 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>