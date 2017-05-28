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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29895429/
28 мая 2017, 17:55 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Молодежная сборная России обыграла молодежную сборную России Б

Молодежная сборная России (красные) в матче Кубка Черного моря обыграла молодежную сборную России (белые) — 4:2.

Молодежная сборная России (красные) в матче Кубка Черного моря обыграла молодежную сборную России (белые) — 4:2. Увеличить
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Турнир проходил в Сочи в рамках подготовки команды к молодежному чемпионату мира-2018.

Отметим, в предыдущих поединках «красные» обыграли Швейцарию (5:1) и Латвию (6:2). «Белые» одержали победу над швейцарцами (3:0), но уступили латвийцам (1:2 ОТ).
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