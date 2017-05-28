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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29892716/
28 мая 2017, 16:15 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

Хоккеист «Салавата Юлаева» спрыгнул со скалы

Видео опасного поступка появилось в социальных сетях.

27-летний защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» ударился в экстрим. Сейчас Максим Гончаров отдыхает в Испании и балует своих поклонников новыми фотографиями и видео. Но последние кадры, которые игрок опубликовал на своей странице в Instagram, немного пугают. Хоккеист решил спрыгнуть со скалы.

Столь опасное увлечение Гончарова впечатляет, но болельщики «салавата Юлаева» попросили тафгая Уфы быть аккуратнее и вернуться в расположение команды целым и невредимым.

Кстати, эффектное видео, где главным героем выступил «юлаевец» набрало более четырех тысяч просмотров.
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