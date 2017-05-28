Хоккеист «Салавата Юлаева» спрыгнул со скалы
Видео опасного поступка появилось в социальных сетях.
27-летний защитник уфимского клуба «Салават Юлаев» ударился в экстрим. Сейчас Максим Гончаров отдыхает в Испании и балует своих поклонников новыми фотографиями и видео. Но последние кадры, которые игрок опубликовал на своей странице в Instagram, немного пугают. Хоккеист решил спрыгнуть со скалы.
Столь опасное увлечение Гончарова впечатляет, но болельщики «салавата Юлаева» попросили тафгая Уфы быть аккуратнее и вернуться в расположение команды целым и невредимым.
Кстати, эффектное видео, где главным героем выступил «юлаевец» набрало более четырех тысяч просмотров.
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