Евгений Давыдов родился 27 мая 1967 года в Челябинске. Свои первые шаги в хоккее будущий олимпийский чемпион делал в обычной дворовой коробке: «Мы с родителями жили на северо-западе Челябинска, во дворе у нас стояла хоккейная коробка, где я часто пропадал и где по-настоящему “заболел” хоккеем. Первым моим тренером был Виктор Михайлович Фомин, и начал я играть за цинковый завод. Так что стадион цинкового завода — вот я откуда. А в пятом классе перешёл в “Трактор”. Как-то играли на первенство Челябинска против “Трактора”, там меня и подметили», — вспоминал Евгений Витальевич.

Играя уже за юношескую команду «Трактора», молодой форвард получил серьёзную травму и едва не закончил с хоккеем: «Вопрос о моём месте в спорте стоял тогда очень серьёзно. Многие специалисты сказали, что мне в хоккее ничего не светит. Чего уж там, многие на мне поставили крест. Для меня это был шок. Но, слава богу, были и люди, которые помогли мне не потерять веру в себя. Родители, друзья меня тогда поддержали. И доктор меня лечил замечательный, Девятов его фамилия. Спасибо ему большое», — говорил Давыдов.

Пережив тяжёлый момент в карьере, Давыдов сделал первый шаг на пути к своей мечте — стать олимпийским чемпионом. В чемпионате-1984/85 он дебютировал в составе «Трактора», где за два сезона отыграл 44 встречи, набрав в них 17 очков.

На молодого техничного нападающего сразу обратили внимание в ЦСКА, в котором Евгений и провёл следующие шесть лет. Там он выступал в одной команде с кумиром детства Сергеем Макаровым и успел стать чемпионом СССР. Также Давыдов выиграл золото чемпионата мира и поучаствовал в знаменитом ледовом побоище 1987 года, когда молодёжные сборные СССР и Канады решили выявить сильнейшего с помощью кулаков.

Завоевал Евгений Витальевич и золото Олимпиады 1992 года, когда в Альбервилле сборная СНГ победила в финале канадцев 3:1. На тех Играх Давыдов забросил три шайбы и раздал столько же голевых передач.

Отыграв свой последний сезон за ЦСКА, Давыдов перебрался за океан, в «Виннипег Джетс», который задрафтовал его в 1989 году под общим 235-м номером. «Уезжал легко. Не было никаких сомнений, опасений. Ехал, потому что нужно было ехать. За нами же потом через год вся команда уехала», — говорил Давыдов.

В свой второй сезон в канадской команде русский форвард забросил 28 шайб, но следующий чемпионат он начал уже в другом клубе: «Когда в «Виннипег Джетс» я провёл неплохой сезон, забив 28 голов, мне предложили односторонний контракт на четыре года. Но мой агент посоветовал найти другую команду. Другая команда, конечно, вскоре нашлась, но я не раз потом вспоминал ту доброжелательную атмосферу, которая была в «Виннипеге». Отношение американского тренера к русским во «Флорида Пантерз» (следующий клуб Давыдова) было то ещё… Но поиграть в стольких клубах — очень полезный опыт. Из жаркой Флориды я опять уехал в Канаду и в 1993—1995 годах играл за «Оттава Сенаторз», — вспоминал Давыдов.

Проведя в общей сложности в НХЛ четыре сезона, хоккеист вернулся в Европу, так и не выиграв Кубок Стэнли, но получив опыт в заокеанском хоккее: «В НХЛ немного другой хоккей. Более прямолинейный. А меня учили и в “Тракторе”, и в ЦСКА играть в комбинационный хоккей. Пришлось научиться играть в жёстком стиле, жизнь заставила. Но всё-таки я не драчун на площадке. Привык играть в техничный хоккей. Так меня в Челябинске научили», — говорил Давыдов.

Хоккейная география карьеры Давыдова получилась очень насыщенной. После Северной Америки он поиграл во Франции, Швейцарии, Швеции, Германии, Финляндии и Италии. Впечатляет, не правда ли? А в сезоне-1996/97, выступая за шведский «Брюнес», Давыдов забил 30 голов, став лучшим снайпером чемпионата.

В Россию он вернулся в первый раз в 1998 году: «Когда заканчивается контракт, начинаешь подыскивать новые варианты. Я достаточно много помотался по Европе. Когда что-то достойное появилось в России, почему бы и нет? Очень хороший контракт предложили мне в “Ак Барсе”, предложение было намного лучше, чем те, что были у меня на тот момент от европейских клубов. Играть за “Ак Барс” просил меня тренер, но он же потом и подвинул. В общей сложности я там прокантовался три или четыре месяца…» — вспоминал Давыдов.

В 2002-м олимпийский чемпион провёл несколько встреч за столичные «Крылья Советов», а спустя пару лет закончил свою карьеру в шведском клубе «Олофстремс».

Впоследствии Евгений Витальевич работал тренером в фарм-клубе «Крыльев Советов», попутно продолжая играть за различные ветеранские команды. К слову, Давыдов и сейчас выходит на лёд в составе «Легенд СССР» с такой же нацеленностью на борьбу и желанием победить, что и в былые годы.

Этот великий нападающий всегда старался поразить ворота соперников, но никогда не забывал играть на команду: «Важнее команда, командный дух. Вот, например, Быков собирал коллектив единомышленников. Мне его логика очень понятна. Хотя быть звездой в спорте — это непросто. Что, сегодня Овечкин, Малкин — не игроки? Игрочищи! Они забивают, а не шоу делают», — говорит Давыдов.

Евгений Витальевич добился в хоккее очень многого и стал великим игроком. Удалось ему это во многом за счёт неисчерпаемого желания играть в хоккей, о чём он и говорит молодым игрокам, жаждущим добиться успеха: «Нужно стараться сохранить в себе тот запал, то желание играть в хоккей, с которым ты выходишь на лёд в 9−10 лет, когда ещё не знаешь, как жизнь будет тебя бить. И не раз бить».

6 сентября 2015 года перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Трактором» под купол ледовой арены «армейцев» был поднят именной свитер легендарного нападающего.