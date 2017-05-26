ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без долгов
Генеральный менеджер новосибирской хоккейной дружины Кирилл Фастовский заявил, что клуб намеревается приобрести еще двух нападающих.
ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без долгов, об этом заявил генеральный менеджер новосибирской хоккейной дружины Кирилл Фатовский в интервью газете «Известия».
Отвечая на вопрос о бюджете клуба Фастовский заявил: «Он не изменится. Просто в прошлые сезоны мы работали в условиях постоянного дефицита бюджета — немного не добирали по доходной части. Сейчас мы эту проблему решаем. Рассчитываем пройти сезон в КХЛ без дефицита. Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Повторюсь, было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили».
Также Фастовский заявил, что клуб намеревается приобрести еще двоих нападающих.
В минувшем сезоне розыгрыша Кубка Гагарина «Сибирь» имела долги по зарплате перед игроками и тренерским штабом. Ситуация была выправлена после вмешательства правительства Новосибирской области.
Напомним, в минувшем сезоне ХК «Сибирь» впервые за несколько лет не вышел в
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