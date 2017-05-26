Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29878129/
26 мая 2017, 13:07 | Хоккей: Россия | Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без долгов

Генеральный менеджер новосибирской хоккейной дружины Кирилл Фастовский заявил, что клуб намеревается приобрести еще двух нападающих.

ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без долгов, об этом заявил генеральный менеджер новосибирской хоккейной дружины Кирилл Фатовский в интервью газете «Известия».

Отвечая на вопрос о бюджете клуба Фастовский заявил: «Он не изменится. Просто в прошлые сезоны мы работали в условиях постоянного дефицита бюджета — немного не добирали по доходной части. Сейчас мы эту проблему решаем. Рассчитываем пройти сезон в КХЛ без дефицита. Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Повторюсь, было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили».

Также Фастовский заявил, что клуб намеревается приобрести еще двоих нападающих.

В минувшем сезоне розыгрыша Кубка Гагарина «Сибирь» имела долги по зарплате перед игроками и тренерским штабом. Ситуация была выправлена после вмешательства правительства Новосибирской области.

Напомним, в минувшем сезоне ХК «Сибирь» впервые за несколько лет не вышел в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. После этого главный тренер Андрей Скабелка ушел в отставку. На его место был назначен Павел Зубов. Из клуба также ушли три ведущих игрока — Шумаков, Шалунов и Окулов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
23 мая

В новосибирском ТЦ рабочий напал с ножом на покупательницу и попытался угнать автомобиль

Чкаловский завод передаст партию новых истребителей СУ-34 на вооружение Российской армии

В Новосибирске две сотни дачных участков уйдут под воду из-за второй волны паводка