ХК «Сибирь» надеется выйти в новый сезон без долгов, об этом заявил генеральный менеджер новосибирской хоккейной дружины Кирилл Фатовский в интервью газете «Известия».

Отвечая на вопрос о бюджете клуба Фастовский заявил: «Он не изменится. Просто в прошлые сезоны мы работали в условиях постоянного дефицита бюджета — немного не добирали по доходной части. Сейчас мы эту проблему решаем. Рассчитываем пройти сезон в КХЛ без дефицита. Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Повторюсь, было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили».

Также Фастовский заявил, что клуб намеревается приобрести еще двоих нападающих.

В минувшем сезоне розыгрыша Кубка Гагарина «Сибирь» имела долги по зарплате перед игроками и тренерским штабом. Ситуация была выправлена после вмешательства правительства Новосибирской области.