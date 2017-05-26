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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29875430/
26 мая 2017, 10:00 | Хоккей: Россия | VN.ru

Проморолик про молодежный ЧМ по хоккею сняли в Новосибирске

В интернете появился проморолик про готовность Новосибирска принять в 2023 году молодежный чемпионат мира по хоккею.

В съемках приняли участие хоккеисты команды «Сибирь-2003», которым во время проведения МЧМ-2023 исполнится по 20 лет. Напомним, Новосибирск является кандидатом на проведение турнира вместе с другими претендентами — городами Финляндии и США.

19 мая губернатор Новосибирской области провел в немецком Кельне презентацию заявки Новосибирска на право принять молодежный чемпионат мира в 2023 году. «Новосибирск является третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга и по численности жителей, и по территории. Мы гарантируем все вопросы безопасности, над этим очень серьезно работаем. Надеюсь, вы сможете почувствовать наше сибирское гостеприимство», — сказал в ходе презентации Городецкий.

Презентацию заявки нашего региона высоко оценил глава Международной федерации хоккея IIHF Рене Фазель.

«У Новосибирска была очень хорошая презентация. Знаете, я был в Новосибирске, это замечательное место. И для молодых хоккеистов будет потрясающим опытом поехать в Новосибирск. Это настоящее событие — побывать в Сибири», — сказал Фазель.

По итогам поездки губернатор дал поручение в течение двух месяцев рассмотреть все возможные варианты строительства новой многофункциональной ледовой арены и составить «дорожную карту» реализации проекта. «Уже в 2019 году должно быть начато строительство ледовой арены, чтобы завершить его в 2022 году», — подчеркнул Городецкий.

Новая ледовая арена расположится на берегу Оби возле микрорайона «Горский». Предполагается, что площадь спортивного парка составит 20 тысяч квадратных метров. На его территории построят гостиницу на 150 мест и новый жилой квартал площадью 340−750 тысяч квадратных метров.
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