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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29861288/
25 мая 2017, 9:21 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

Рустэм Хамитов назвал причины провального выступления «Салавата Юлаева»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подвел небольшие итоги прошедшего сезона для «Салавата Юлаева».

Он остался крайне недоволен выступлением клуба и называет произошедшее не иначе, как провалом. Заодно руководитель выделил несколько причин такого результата:

«В клубе не была создана советующая атмосфера, в команде раздрай, непонимание задач, которые тренеры ставили перед игроками», — цитирует Хамитова «Реальное время».

Напомним, что «Салават Юлаев» в прошлом сезоне лишь в последний момент попал в плей-офф, но только для того, чтобы вылететь в первом же раунде. После этого практически моментально своих постов лишились главный тренер Игорь Захаркин и генеральный директор Валерий Нургутдинов.
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