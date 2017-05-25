Рустэм Хамитов назвал причины провального выступления «Салавата Юлаева»
Глава Башкирии Рустэм Хамитов подвел небольшие итоги прошедшего сезона для «Салавата Юлаева».
Он остался крайне недоволен выступлением клуба и называет произошедшее не иначе, как провалом. Заодно руководитель выделил несколько причин такого результата:
«В клубе не была создана советующая атмосфера, в команде раздрай, непонимание задач, которые тренеры ставили перед игроками», — цитирует Хамитова «Реальное время».
Напомним, что «Салават Юлаев» в прошлом сезоне лишь в последний момент попал в
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