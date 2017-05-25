Рустэм Хамитов назвал причины провального выступления «Салавата Юлаева»

Он остался крайне недоволен выступлением клуба и называет произошедшее не иначе, как провалом. Заодно руководитель выделил несколько причин такого результата:

«В клубе не была создана советующая атмосфера, в команде раздрай, непонимание задач, которые тренеры ставили перед игроками», — цитирует Хамитова «Реальное время».