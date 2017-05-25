Нападающий Степан Хрипунов остается в хоккейном клубе «Салават Юлаев»

Приятная новость для болельщиков башкирского хоккея. В «Салавате Юлаеве» остается молодой нападающий Степан Хрипунов. Об этом официально сообщила пресс-служба уфимского клуба.

Прошлый контракт хоккеиста с «Салаватом» закончился 30 апреля. Все это время игрок и руководство клуба вели переговоры. На этот раз Хрипунов подписал договор с «юлаевцами» на два года.

— Выпускник «юлаевской» СДЮШОР прекрасно известен болельщикам республики по выступлениям за «Толпар» и «Торос». В зеленой форме 21-летний игрок провел 77 матчей, в которых набрал 13 очков, — уточняется на официальном сайте «Салавата Юлаева».

Кстати, в грядущем сезоне Степан Хрипунов будет выступать под 13-м номером.