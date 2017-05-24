Форвард «Омских Ястребов» Манукян назван лучшим игроком МХЛ по итогам сезона
Лучшим игроком Женской хоккейной лиги стала Анна Шохина из «Торнадо».
МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Омские Ястребы» Артем Манукян назван лучшим игроком лиги по итогам минувшего сезона. Это было объявлено в ходе церемонии награждения на торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.
По итогам сезона Манукян набрал 105 (39 голов + 66 передач) очков в сезоне, побив рекорд результативности.
Лучшим игроком Женской хоккейной лиги названа нападающая «Торнадо» Анна Шохина, ставшая в составе команды чемпионкой России.
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