Форвард «Омских Ястребов» Манукян назван лучшим игроком МХЛ по итогам сезона

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Омские Ястребы» Артем Манукян назван лучшим игроком лиги по итогам минувшего сезона. Это было объявлено в ходе церемонии награждения на торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая проходит в концертном зале Барвиха Luxury Village.

По итогам сезона Манукян набрал 105 (39 голов + 66 передач) очков в сезоне, побив рекорд результативности.

Лучшим игроком Женской хоккейной лиги названа нападающая «Торнадо» Анна Шохина, ставшая в составе команды чемпионкой России.