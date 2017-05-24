Мозякин назван самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2016/17. Об этом стало известно на церемонии закрытия сезона.

Мозякин получил приз «Золотая клюшка», традиционно вручаемый лауреату в этой номинации. В регулярном чемпионате 36-летний форвард набрал 85 очков (48 шайб + 37 передач), став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В завершившемся сезоне Мозякин побил ряд рекордов по результативности. В частности, он стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000-е очко в чемпионатах СССР/России, а также побил рекорд форварда ЦСКА Вениамина Александрова, опередив его по количеству шайб (53), заброшенных в течение сезона. Также Мозякин побил рекорды по количеству заброшенных шайб и набранных очков в одном сезоне в регулярном чемпионате.

Мозякин второй раз подряд стал обладателем «Золотой клюшки».

Обладателями приза «Лучшая тройка» стали форварды СКА Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Приз самому полезному игроку чемпионата по системе «плюс/минус» получил защитник СКА Антон Белов (показатель «+34» в 56 матчах).