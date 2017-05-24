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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29854134/
24 мая 2017, 15:58 | Хоккей: Россия | Nakanune.ru

В ХК «Автомобилист» перешли защитник и вратарь

В екатеринбургский ХК «Автомобилист» пришли два новых игрока. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Так, двусторонние контракты с «Автомобилистом» подписали защитник Павел Лукошин (1996 года рождения) и вратарь Максим Кукурудза (1995 года рождения). Уточняется, что ограниченно свободный агент Лукошин принял квалификационное предложение екатеринбуржцев, а Кукурудза приехал в уральский клуб на один год после завершения контракта с ХК «Чебоксары», выступающий в первенстве ВХЛ.

Напомним, недавно состав «Автомобилиста» пополнил Илья Крикунов: форвард вернулся в клуб, за который уже ранее выступал. Также екатеринбуржцы заключили новый контракт с нападающим Александром Торченюком.
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