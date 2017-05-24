В ХК «Автомобилист» перешли защитник и вратарь

Так, двусторонние контракты с «Автомобилистом» подписали защитник Павел Лукошин (1996 года рождения) и вратарь Максим Кукурудза (1995 года рождения). Уточняется, что ограниченно свободный агент Лукошин принял квалификационное предложение екатеринбуржцев, а Кукурудза приехал в уральский клуб на один год после завершения контракта с ХК «Чебоксары», выступающий в первенстве ВХЛ.

Напомним, недавно состав «Автомобилиста» пополнил Илья Крикунов: форвард вернулся в клуб, за который уже ранее выступал. Также екатеринбуржцы заключили новый контракт с нападающим Александром Торченюком.