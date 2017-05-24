Маккаев в результате обмена перебрался в «Торпедо»

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22-летний защитник является воспитанником армейского клуба и выступал в системе ЦСКА с 2012 года. За это время он провел 85 матчей за «Звезду» в ВХЛ (8 (1+7) очков, 57 минут штрафа, «минус 7») и 164 матча за «Красную Армию» в МХЛ (36 (7+29) очков, 102 минуты штрафа, «плюс 48»). В составе «Красной Армии» в 2014 году Маккаев стал обладателем серебряных медалей Чемпионата МХЛ.