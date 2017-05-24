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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29853601/
24 мая 2017, 15:21 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Маккаев в результате обмена перебрался в «Торпедо»

ЦСКА и усть-каменогорское «Торпедо» произвели обмен. В казахстанский клуб отправляется защитник Георгий Маккаев, армейцы взамен получили денежную компенсацию.

ЦСКА и <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> произвели обмен. В казахстанский клуб отправляется защитник Георгий <span class=error>Маккаев</span> армейцы взамен получили денежную компенсацию. Увеличить
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22-летний защитник является воспитанником армейского клуба и выступал в системе ЦСКА с 2012 года. За это время он провел 85 матчей за «Звезду» в ВХЛ (8 (1+7) очков, 57 минут штрафа, «минус 7») и 164 матча за «Красную Армию» в МХЛ (36 (7+29) очков, 102 минуты штрафа, «плюс 48»). В составе «Красной Армии» в 2014 году Маккаев стал обладателем серебряных медалей Чемпионата МХЛ.

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