Мутко: Решение о программе развития хоккея принято, но вопрос в сроках и ресурсах

В ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося во вторник в Краснодаре, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что на прошлом заседании совета была предложена подпрограмма по развитию хоккея для включения в федеральную целевую программу (ФЦП), но на данный момент она не принята. Президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо «еще раз дать поручение, чтобы подпрограмма по развитию хоккея была».

«Решение принято, что мы будем программу (развития хоккея) делать, — сказал Мутко по телефону. — Просто нужно понять: когда, в какой период, на какие ресурсы. Бюджет на 2017−18-й годы достаточно сложный, потому что мы готовимся к двум крупным проектам — чемпионату мира (по футболу) и Универсиаде, поэтому пока финансирование проходит в старом режиме. Он же сказал, что мы за 200 ледовых арен построили. Куда еще? Назови это программой или не назови программой, поддержка-то мощная».