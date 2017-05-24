Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29848264/
24 мая 2017, 10:11 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Мутко: Решение о программе развития хоккея принято, но вопрос в сроках и ресурсах

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Решение о внедрении программы развития хоккея в России принято, но вопрос упирается в определение сроков и ресурсов, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 24 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Анатолий Самохвалов. </em>Решение о внедрении программы развития хоккея в России принято но вопрос упирается в определение сроков и ресурсов заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ходе заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося во вторник в Краснодаре, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что на прошлом заседании совета была предложена подпрограмма по развитию хоккея для включения в федеральную целевую программу (ФЦП), но на данный момент она не принята. Президент РФ Владимир Путин отметил, что необходимо «еще раз дать поручение, чтобы подпрограмма по развитию хоккея была».

«Решение принято, что мы будем программу (развития хоккея) делать, — сказал Мутко по телефону. — Просто нужно понять: когда, в какой период, на какие ресурсы. Бюджет на 2017−18-й годы достаточно сложный, потому что мы готовимся к двум крупным проектам — чемпионату мира (по футболу) и Универсиаде, поэтому пока финансирование проходит в старом режиме. Он же сказал, что мы за 200 ледовых арен построили. Куда еще? Назови это программой или не назови программой, поддержка-то мощная».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Третьяк: Подпрограмма по развитию хоккея в рамках ФЦП до сих пор еще не принята

Третьяк: Подпрограмма по развитию хоккея в рамках ФЦП до сих пор еще не принята

КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственная подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята правительством РФ. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота