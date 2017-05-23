Третьяк: Подпрограмма по развитию хоккея в рамках ФЦП до сих пор еще не принята

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Поручение по утверждению подпрограммы развития хоккея с 2018 по 2020 годы в рамках Федеральной целевой программы было подписано президентом РФ в середине мая прошлого года.

«Мы отстаем по развитию хоккея от ведущих стран — Канады, США, Финляндии. На прошлом совете (22 апреля в Казани — прим. ТАСС) было ваше поручение, чтобы в ФЦП вошла подпрограмма хоккея. Но на сегодняшний день она не принята. Мы немного волнуемся», — сказал Третьяк.

«Просьба дать еще раз поручение, чтобы у нас была подпрограмма развития хоккея. Хоккей у нас очень популярен. Мы должны дать возможность ребятам заниматься хоккеем», — добавил Третьяк.