Третьяк: Подпрограмма по развитию хоккея в рамках ФЦП до сих пор еще не принята
КРАСНОДАР, 23 мая. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Государственная подпрограмма по развитию хоккея до сих пор не принята правительством РФ. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Поручение по утверждению подпрограммы развития хоккея с 2018 по 2020 годы в рамках Федеральной целевой программы было подписано президентом РФ в середине мая прошлого года.
«Мы отстаем по развитию хоккея от ведущих стран — Канады, США, Финляндии. На прошлом совете (22 апреля в Казани — прим. ТАСС) было ваше поручение, чтобы в ФЦП вошла подпрограмма хоккея. Но на сегодняшний день она не принята. Мы немного волнуемся», — сказал Третьяк.
«Просьба дать еще раз поручение, чтобы у нас была подпрограмма развития хоккея. Хоккей у нас очень популярен. Мы должны дать возможность ребятам заниматься хоккеем», — добавил Третьяк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter