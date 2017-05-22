«Кузнецких Медведей» наградили бронзовыми медалями чемпионата МХЛ
Команда «Кузнецкие Медведи» 22 мая была награждена бронзовыми медалями чемпионата МХЛ — 2016/17.
Новокузнецкая команда дошла до полуфинала розыгрыша Кубка Харламова, где уступила «Красной Армии». В 2010 году команда выигрывала серебро МХЛ.
«Весь хоккейный Новокузнецк празднует большую и значимую победу для города. Мы стали бронзовыми призёрами Молодёжной хоккейной лиги. Во второй раз в истории наша команда попала в медали. За
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